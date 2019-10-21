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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
Aziz ÖZEN/İSTANBUL
21.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Barış Pınarı Harekâtı mesajı: Aynen devam ettiririz

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Barış Pınarı Harekâtı mesajı: Aynen devam ettiririz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de teröristlerin çekilmesi için ABD ile varılan mutabakatla ilgili olarak “120 saat anlaşmasına uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekâtı aynen bırakılan yerden devam ettiririz” dedi. Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Rize Tanıtım Günleri’nde özetle şunları söyledi:

MİLLETİMİZİN BAŞINI DİK TUTACAĞIZ

“40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

KİMSENİN İCAZETİNİ ARAMIYORUZ

 Türkiye artık 17 yılın öncesinin Türkiye’si değildir. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı harekâtıyla, Türkiye’nin yumuşak ve sert gücünü, operasyon kabiliyetini, askeri imkân ve yeteneklerini tüm dünyaya gösterdik. Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik süreci var. Yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekÂtı aynen bırakılan yerden devam ettiririz.

BİRİLERİ SAPTIRMA YAPIYOR

Ülkemiz, Barış Pınarı harekâtıyla Suriye sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir. Bunun yanında harekât, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir. Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dikkat edin terör örgütü ile anlaşmadık, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Planlarımız tamam, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sabah İngiltere Başbakanı ile de bunları konuştuk. ‘Bizi anlayın, teröristlerin yanında yer almayın, NATO’da sizlerle beraberiz’ dedik. Bu terör örgütleri eğer NATO’ya girdiyse ondan haberimiz yok. Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye’ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.”

TEK PAKET UYGULAMASINA GEÇİYORUZ

Barış Pınarı Harekâtı mesajı: Aynen devam ettiririz

Sigara ve bağımlılık yapan diğer tütün ürünlerine verdiğim mücadeleyi, sizler gayet iyi biliyorsunuz. Son 17 yılda bu alanda tarihi adımlar attık. Düzenlediğimiz kampanyalarla her şeyden önce sigaraya ve zararlı alışkanlıklara yönelik bakış açısını değiştirdik. Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik. Şimdi tek paket uygulamasına geçiyoruz. Artık sigara paketlerinin üzerinde bu paketlerin özendirici hiçbir unsurun olmasına izin vermeyeceğiz. Açık alan yerine, açık sınırlandırılmış alan tarifi üzerinde duruyoruz. Yurtdışında da yaygın olan duman alanı diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine seyirci kalamayız. Gönüllü kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, ailelerimizin, sanatçı ve sporcularımızın bize destek olması çok önemli. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, STK’nın omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur.

BUNLARI ASLA ÜLKEMİZE SOKMAYACAĞIZ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen “Bırakalım Sigaray ı, İçelim Rize Çayı” programında sigarayla ilgili de şöyle konuştu: “Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı. Bu melaneti bırakalım da... Kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem keseye, hem vücuda zarar veriyor. Bu israf. Kimi biz zenginleştiriyoruz. O malumlar var ya. Adamlar geliyorlar bize yok elektronik sigara... Sigaranın elektroniği mi olur. Bunun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim. Bunlar Türkiye’de yatırım yapacakmış. Bunun adını da yatırım koymuşlar. Şimdi kaçak olarak ülkeme sokuyorlar. Bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. İçmeyin bu sigarayı... İlla bir şey içecekseniz, alın size çay...”

JOHNSON İLE 120 SAAT GÖRÜŞMESİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Johnson’a Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti. -ANKARA

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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