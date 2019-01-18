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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.01.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Barış Dalan’ın cipini çalan hırsızı öldüren koruma tutuklandı

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Barış Dalan’ın cipini çalan hırsızı öldüren koruma tutuklandı

Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait aracı çalan cezaevi firarisi Cemil Özel’i araçla takip ederek, öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen koruma C.G., "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. C.G.’nin sorgusunda çalınan aracı başka araçla takip ettiklerini, iki aracın yan yana gelerek çarpışması üzerine elinde bulunan silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Dün Kartal’da Barış Dalan’ın aracını çalan hırsızı, araçla takip ederek öldürdüğü iddia edilen Barış Dalan’ın koruması C.G. ve şoför E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildiler.

C.G.’nin sorgusunda Barış Dalan’ın hem koruması hem de şoförü olarak görev yaptığını, olay günü Barış Dalan’ın kızını okula götürmek için kapıda beklediğini, aracı ısıtmak amacıyla çalıştırdığını, araçtan inerek diğer şüpheli E.K. ile sohbet ettiği sırada yanlarında duran bir araçtan inen bir kişinin çalışır vaziyette bıraktığı araca binerek aracı kaçırdığını söyledi.

İKİ ARACIN ÇARPIŞMAYISLA SİLAH ATEŞ ALDI İDDİASI

C.G.’nin E.K. ile birlikte başka araçla aracı takip ettiklerini, çalınan aracın önüne geçmeye çalıştıkları sırada tabancasını çıkararak korkutmak amacıyla hırsıza gösterdiğini, iki aracın çarpışması nedeniyle silahın ateş aldığını, aracın da önündeki araca çarparak durduğunu söylediği öğrenildi. C.G., olaydan sonra 155 ve 112’yi aradıklarını, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

E.K.’da sabah evin kapısında C.G. ile çalışır vaziyette duran aracın yanında beklerken başka araçtan inen bir kişinin araca binerek hızla uzaklaştığını, onu kendisinin kullandığı araçla takip ettiklerini, yan yana geldiklerinde de çarpıştıklarını, C.G.’nin elinde bulunan silahın çarpışmanın etkisi ile ateş aldığını söylediği öğrenildi. Savcı, "Kasten adam öldürme" suçundan sorguladığı C.G.’yi tutuklanması, "Kasten adam öldürme suçuna yardım" suçundan sorguladığı E.K.’yı da adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, koruma C.G.’nin tutuklanmasına, E.K.’nın da adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmasına karar verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Barış Dalan’ın korumalığını yapan C.G.’nin, sabah saatlerinde aracı ısıtmak için çalıştırdığı, çalışır vaziyetteki aracın üstünde anahtarı bırakarak araçtan çıktığı, bu sırada orada bulunan C.Ö.’nün aracı binerek uzaklaşmaya başladığı, olayı gören koruma C.G.’nin Barış Dalan’ın şoförü E.K. ile başka araca binerek çalınan aracı takip ettikleri, iki aracın yan yana geldiği esnada C.G.’nin aracı çalan C.Ö.’nün silahında çıkan kurşunla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

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