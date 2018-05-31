Bankanın şüphesi 'aradaki adam' vurgununu ortaya çıkarttı

İstanbul’da bir banka, bir müşterisine ait hesaptaki yüklü miktardaki paranın müşterinin bilgisi dışında EFT yöntemiyle transfer edildiği şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Yapılan araştırmadaki tespitlere göre, elebaşılığını Nijeryalı W.A.A ve C.C.O’nun yaptığı çete, uluslararası ticaret yapan şirketlerin mail hesaplarını hackliyordu. Çete, bu yolla firmalar arası yazışmalara ulaşıyordu. Çete, ticaret yapan iki firmanın yazışmalarını kendi oluşturdukları sahte mail hesaplarına yönlendiriyordu. Firma yetkililerine muhatap firma ile yazışıyor izlenimi vererek ve elde ettikleri proforma faturalarının sahtesini oluşturup firmanın hesabına gelmesi gereken parayı, örgüt üyeleri adına açılan hesaplara yönlendiriliyordu. Çetenin 10 ayrı şirket ve bir bankanın hesabından 14 seferde 11 milyon 231 bin 683 Euro parayı kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.



İstanbul, Aksaray, Tekirdağ ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete liderleri Nijeryalı W.A.A. ve C.C.O.’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bilgisayarlar, cep telefonları, harici diskler, hafıza kartları, banka cüzdan ve dekontları ele geçirildi. Bir adreste yapılan aramalarda da banka dekontları mikro dalga fırın içerisine saklanmış halde bulundu. Operasyon sırasında, bir şirketin hesabından kendi hesaplarına transfer edilen 715 bin Euro da bloke edilerek durduruldu. Gözaltına alınanlardan M.D.’nin polis memuru olduğu ve daha önce karıştığı dolandırıcılık suçundan açığa alındığı, diğer şüpheli H.D.’nin ise Devlet Demir Yolları çalışanı olduğu ortaya çıktı. 10 şirket ve 1 bankanın hesabından 11 milyon 231 bin 683 Euro parayı kendi hesaplarına geçiren Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile çetenin Türk yöneticisi A.K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.