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İhsan DÖRTKARDEŞ-Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.12.2019 - 15:46,Son Güncelleme:/

Bankada panik! Soygun anı kamerada

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İstanbul Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Soygun anı bankanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

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  • Bankada panik Soygun anı kamerada
  • Bankada panik Soygun anı kamerada
  • Bankada panik Soygun anı kamerada
  • Bankada panik Soygun anı kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Soygun ihbarını alan polis ekipleri çevreyi abluka altına aldı. Polis ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli polise teslim oldu. 

ŞÜPHELİNİN GASP ANI KAMERADA

Şüphelinin gelişi silah doğrultuşu ve paraları görevliden alıp kaçması kameraya yansıdı. 

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