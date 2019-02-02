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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.02.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Bankacıyı rehin almıştı! Dehşet anları...

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Bankacıyı rehin almıştı! Dehşet anları...

Adana'da bir bankada kadın görevliyi boğazına bıçak dayayarak rehin aldıktan sonra 100 bin lira parayı alıp kadınla birlikte kaçmak isterken güven timleri tarafından yakalanıp tutuklanan zanlının o anlara ilişkin kare kare fotoğrafları ortaya çıktı.

28 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana gelen olayda, Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir bankaya sabah saatlerinde müşteri kimliğinde gelen Şehmuz A.(28), görevli kadının yanına gelerek bıçağını çıkartıp boğazına dayayarak para istemiş daha sonrada 100 bin lira parayı almış, parayı da kadına verip kadının boğazına bıçak dayayarak bankadan çıkmıştı.

Bankacıyı rehin almıştı Dehşet anları...

Gülhan G.'nin boğazına bıçak dayayarak sokağa çıkan zanlıyı gören güven timler hemen olaya müdahale etmiş ve zanlıyı etkisiz hale getirmişti. İşte bu anların bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandığı ortaya çıktı.

Fotoğraflarda zanlının kadının boğazına bıçak dayamış halde bankadan çıkarken, daha sonra kadınla birlikte giderken ve polislerin yakalama anları yer alıyor.
Olayın ardından, emniyete götürülen şüpheli, paraya ihtiyacı olduğunu ve soygunu bu yüzden gerçekleştirdiğini söylemiş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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