'Bana neden hoş geldin demedin' diyen damat dehşeti yaşattı... Korkunç tehdit

Yaklaşık 3 yıl önce evlenerek Batman’dan İstanbul’a yerleşen 1 çocuk annesi 28 yaşındaki Kübra A., eşinden sık sık şiddet gördüğünü öne sürdü. 7 ay önce eşi tarafından kapı dışarı edilen genç kadın, 2 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Batman’ın Tilmerç Mahallesi’nde bulunan Afet konutlarındaki babaevine döndü. Kübra A., bir buçuk ay önce boşanma davası açtı. Bunu duyan eşi Mehmet A., Batman’a gelerek eşinin bulunduğu eve gitti. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet A., eşini, kayınvalidesi ve baldızını darp ederek olay yerinden kaçtı.



Eşinin ve amcasının planlı bir şekilde yanlarına gelip kendilerini darp ettiklerini öne süren Kübra A., görücü usulü ile evlendiğini ve bir çocuğunun olduğunu söyledi. Kübra A., “Evlendiğim günden beri eşimden şiddet gördüm. Şiddete maruz kaldım. Küfür ediyordu bana, aileme, anneme, babama, bütün sülaleme. Hiçbir şekilde geçinemiyorduk. Son olarak beni evden attı. Beni dolabın önüne götürdü. Bütün elbiselerini topla git dedi. Bunun üzerine ben yine gitmedim. Araya aileler girdi, güya anlaştık ama olmadı. Son olarak annemlerin evine geldim. Yaklaşık 7 aydır annemin evindeyim. 20 Aralık'ta geldim. Bu süreçte hiçbir şekilde beni aramadı, çocuğunu aramadı. Ben bu adamı gerçekten istemiyorum. Baskı altındayım. Tehdit ediliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Dün başıma gelen şey 7 aydır buradayım. Bir buçuk ay önce bana mesaj attı, 'Çocuğum için barışmak istiyorum, beni affet' falan dedi. Ben de çocuğum için bir şans vereyim dedim. Konuştum. Boşanma davası açtığım için bana mesaj attı. Konuştuk barışacaktık. Dedim 'Eğer buraya geleceksen, benden, ailemden özür dileyeceksen seni affederim' dedim, 'Tamam' dedi. Dün amcasıyla birlikte geldi. Planlı bir şekilde gelmişti bence. Evde oturdu. Hoş geldin dedim. Hatta su verdim, kola verdim. Güzel bir şekilde karşıladım onu. Ama annem hoş geldin demedi. Doğal olarak kızgındı. Demek zorunda da değildi. Oturur oturmaz bir şeyleri bahane etti” dedi.

“ANNEMİN SAÇINDAN TUTTU, YERLERDE SÜRÜKLEDİ”



Boşanmak üzere olan eşinin annesine ‘Sen neden bana hoş geldin demedin’ dediğini anlatan Kübra A., şöyle devam etti:



“Annem de 'Ben sana hoş geldin demek zorunda değilim' dedi. Biraz ağız dalaşı oldu. Oturduğu yerden kalktı. Direkt annemin alnına yumruk attı, annemi darp etti. Annemin saçından tuttu yerlerde sürükledi. Amcası da yan tarafta oturuyordu. Güya ayırmaya çalıştı ama öncesinde amcasıyla konuştu ve amcası tarafından tahrik oldu aslında destek aldı, bu şekilde gelişti. Biz de ayırmaya çalışırken arada kaynadık. Evde erkek yoktu, kimse yoktu. Babam var, babam da hasta, savunmasızdı. Hiçbir şekilde kendini savunamıyordu. Planlı bir şekilde geldikleri belliydi. Zaten evde erkek yok, istediğimiz gibi darp ederiz gideriz. O şekilde gelmişlerdi. Ben ayırmaya çalışırken yüzüme yumruk attı. Kardeşimin karnına tekme attı. Bu adam böyle yani hiçbir şekilde düzelmez. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Daha önce şikayetçi olmadım ama bende resmi var. Ama dün oldum. Dün ben, annem ve kardeşim karakola gittik. Hastaneye gittik, darp raporlarını aldık. Şimdi elimde darp raporları var.”

“İKİ GÜN MÜHLET VERDİ”



Boşanma davası açtığını anlatan Kübra A., “Boşanma davası da açtım. Ben bu adamdan boşanmak istiyorum net. Bugün de bana haber saldılar komşum tarafından. Ben onun evine gitmek istemiyorum, git ona söyle yarına kadar mühlet var, düğünümüz var, düğünden sonra kendisi geliyorsa gelsin, gelmiyorsa çocuğu alıp gidiyoruz. Bu tehdit değil mi? Bu adam beni tehdit etti. Ben çocuğumu hiçbir şekilde vermek istemiyorum. Bu adama güvenmiyorum. Bana bunu yapan, anneme bunu yapan, kız kardeşime bunu yapan, çocuğa neler yapmaz. Bu adamdan sadece boşanmak istiyorum. Devletin bize sahip çıkmasını istiyorum. Bana ve çocuğuma. Şuanda da bir yerde çalışmıyorum. Hiçbir şeyim yok. Sağlık güvencem yok. İşim yok. Ailemin de maddi durumu kötü. Yapamıyorum. Psikolojimi de bozdular artık hiçbir şekilde konsantre de olamıyorum. Bu adamdan mümkünse tek celsede boşanmak istiyorum. Beni rahatsız etmesin, ailemi rahatsız etmesin. Yeter artık” dedi.



Damadı tarafından darp edilen Münevver S. ise korktuğunu belirterek şunları söyledi:



“Yaklaşık 3 senedir benim kızım evlidir. Şiddetten dolayı benim evime geldi, bana sığındı. Annesi olarak kızıma sahip çıktım. 6-7 aydır kızım benim evimde. Hiçbir şekilde kızımı aramadı. Kızım boşanma davası açtıktan sonra barışmak istedi. Amacı tazminat, nafaka vermemek. Güya barışmak için evime geldiler ama planlı bir şekilde geldiler. Sorunlarımızı konuşuyorduk. Birdenbire damadım ayağa kalktı, 'Sen neden bana hoş geldin demedin' dedi. Bende ona 'Ben sana hoş geldin demek zorunda değilim. Senin kızıma yaptıklarını hala unutmuş değilim' dedim. Bunu dediğim için damadımdan çok büyük bir şekilde yumruk yedim, dayak yedim. Kafamı duvarlara vurdu, bayıldım. Sinir krizi geçirdim, midem bulandı, kustum. Sonra kendime geldiğimde dışarıdaydım, ambulans bekliyordum. Sivil polisler gelmişti. En son kendimi hastanede buldum.”

“100 ADAMI ÖLDÜRECEĞİZ, KAN DÖKECEĞİZ”



Şikayetçi olduğunu belirten Münevver S., “Benim darp raporum da var. Ben bu insanlardan korkuyorum. Bu insanlar sürekli beni ve kızımı tehdit ediyorlar. Yeter artık. Benim ve kızımın hayatı tehlikededir. Son olarak devletimden, yetkililerden bana yardım eli uzatmalarını istiyorum. Beni ve kızımı bu halden kurtarsınlar. Bugün de tehdit ettiler. İki gün mühlet verdiler. 'İki gün sonra geliyorsan gel. Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz. Kan dökeceğiz öyle gideceğiz' dediler. Yeter artık. Sizde biliyorsunuz kadına şiddet çok arttı. Benim eşim de rahatsız. Tek başıma çarşıya gidemiyorum. Evin bütün sorumluluğu da benim üstümde” şeklinde konuştu.