"Balyoz planı" davası eski hakimine hapis cezası
"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a FETÖ’den yargılandığı davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz davası hakimi Ali Efendi Peksak ve eski savcı Osman Şanal'ın FETÖ’den yargılandığı davada karar çıktı. Peksak, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Şanal'ın ise yine "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.
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