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    Baltalı miras kavgası! Çok sayıda yaralı var

    AA
    09.05.2018 - 06:23 | Son Güncelleme:

    Kars'ın Akyaka ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle kavga çıktı. Caner P.'nin akrabası Burhan P.'nin kafasına baltayla vurup yaralamasının ardından olay büyüdü. Kavgada en az 10 kişi yaralandı.

    Kars'ın Akyaka ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı. Akyaka ilçesi Merkez İstasyon Mahallesi'nde akrabalar Caner P. ve Burhan P. arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Kavgada Caner P, Burhan P'yi başına balta ile vurarak yaraladı. Her iki aile fertlerinin de kavgaya karışmasıyla olay büyüdü. Olayı görenlerin bildirmesiyle bölgeye polis gelen kavgayı yatıştırdı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Bir kişinin durumu ağır

    Kavgaya karışan Burhan P, Yurda P, İlhan P, ve Oğuz P. ile diğer aileden Caner P, Erol P, Dilber P, Doğan P, Turgut P, ve Cafer P. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

    Başına balta darbesi alan ve ağır yaralanan Burhan P'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

    Etiketler: miras kavgası , HABER , haberler , gündem
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