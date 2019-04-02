Balkon öncesi 3 saatlik analiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalkon öncesi 3 saatlik analiz
GeriGündem Balkon öncesi 3 saatlik analiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gizem KARAKIŞ-Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Balkon öncesi 3 saatlik analiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balkon öncesi 3 saatlik analiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart akşamı balkon konuşması öncesinde partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı kabine üyeleri ve genel başkan yardımları ile toplantı yaptı.

Balkon konuşması sonrasında da devam eden ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda Erdoğan’ın moralinin yüksek olduğu belirtildi. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kaybetmediğini vurguladı, kaybedilen şehirlerle ilgili rapor hazırlanmasını istedi. Cumhurbaşkanı’nı en çok Ağrı ve Şırnak’ta alınan yüksek oylar sevindirdi.

Erdoğan, Ankara’da bütün sandıklarda, İstanbul’da 16 ilçede ve ayrıca Isparta, Karabük, Iğdır, Karaman, Kars’ın da aralarında olduğu kıl payı kaybedilen illerde itiraz başvurusu yapılmasını istedi. Erdoğan, “İtirazlarda ve sandıkların sayılmasında çok titiz davranın. Bir oyun çok çok büyük önemi var” vurgusu yaptı. Toplantıda Ankara’da yaklaşık 80 bin, İstanbul’da ise yaklaşık 290 bin geçersiz oyun seçimin seyrini değiştirebileceği değerlendirildi. Erdoğan, toplantıda harita üzerinden sonuçları incelerken, hangi illerde neden kaybedildiği konularında da bilgi aldı. Erdoğan’a sunulan ilk raporda, sonuçlarda yanlış aday tercihi, adayların kendini iyi anlatamaması ve ekonomik gidişatın etkili olduğu savunuldu.

TEŞEKKÜR VE DİPLOMASİ TURU

Bu arada Cumhurbaşkanı, seçimlerin ardından yurtiçinde AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na yüksek oy veren yerlere teşekkür, yurtdışında ise bir süredir ara verdiği diplomasi turuna çıkacak. İlk yurtdışı ziyaretini 8 Nisan’da Moskova’ya yapacak olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın teşekkür turu kapsamında da Cumhur İttifakı’na en yüksek oy çıkan Bayburt, Çankırı, Kastamonu, Aksaray, Rize, Kilis, Düzce, Konya, Kayseri, Şanlıurfa gibi illeri ziyaret etmesi öngörülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir"

Ekrem İmamoğlu: Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem

AK Parti İl Başkanı Şenocak duyurmuştu... İşte o belgeler

"İptal oylar sonucu değiştirebilir"