Balkon öncesi 3 saatlik analiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart akşamı balkon konuşması öncesinde partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı kabine üyeleri ve genel başkan yardımları ile toplantı yaptı.
Balkon konuşması sonrasında da devam eden ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda Erdoğan’ın moralinin yüksek olduğu belirtildi. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kaybetmediğini vurguladı, kaybedilen şehirlerle ilgili rapor hazırlanmasını istedi. Cumhurbaşkanı’nı en çok Ağrı ve Şırnak’ta alınan yüksek oylar sevindirdi.
Erdoğan, Ankara’da bütün sandıklarda, İstanbul’da 16 ilçede ve ayrıca Isparta, Karabük, Iğdır, Karaman, Kars’ın da aralarında olduğu kıl payı kaybedilen illerde itiraz başvurusu yapılmasını istedi. Erdoğan, “İtirazlarda ve sandıkların sayılmasında çok titiz davranın. Bir oyun çok çok büyük önemi var” vurgusu yaptı. Toplantıda Ankara’da yaklaşık 80 bin, İstanbul’da ise yaklaşık 290 bin geçersiz oyun seçimin seyrini değiştirebileceği değerlendirildi. Erdoğan, toplantıda harita üzerinden sonuçları incelerken, hangi illerde neden kaybedildiği konularında da bilgi aldı. Erdoğan’a sunulan ilk raporda, sonuçlarda yanlış aday tercihi, adayların kendini iyi anlatamaması ve ekonomik gidişatın etkili olduğu savunuldu.
TEŞEKKÜR VE DİPLOMASİ TURU
Bu arada Cumhurbaşkanı, seçimlerin ardından yurtiçinde AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na yüksek oy veren yerlere teşekkür, yurtdışında ise bir süredir ara verdiği diplomasi turuna çıkacak. İlk yurtdışı ziyaretini 8 Nisan’da Moskova’ya yapacak olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın teşekkür turu kapsamında da Cumhur İttifakı’na en yüksek oy çıkan Bayburt, Çankırı, Kastamonu, Aksaray, Rize, Kilis, Düzce, Konya, Kayseri, Şanlıurfa gibi illeri ziyaret etmesi öngörülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle