Bakıcısı uyurken açık unutulan kapıdan çıkıp gitti, sokakta bulundu

Adana’da 1,5 yaşındaki bebek, bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık olan evden dışarı çıktı. Bebek dışarıda koştuğu sırada cadde üzerindeki bir otelin çalışanları tarafından bulundu.

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Olay, saat 04.20 sıralarında Çukurova İlçesi'nde meydana geldi. 1,5 yaşındaki Asım bebek bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık unutulan evden dışarı çıktı. Asım bebek evinin yüz metre ilerisindeki caddeye koşarak geldi. Cadde üzerinde bulunan otel çalışanı Serkan Koç (25), çocuğun koştuğunu görünce hemen yanına gidip çocuğu aldı. Çocuğun yanında annesi ve babasının olmadığını fark eden Koç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun ailesini aramaya başladı. Çocuğun ailesini aradığı sırada bakıcı polislerin yanına geldi. Bakıcı çocuğa baktığını, kendisinin uyuduğu sırada bebeğin de evden çıktığını söyledi. Polis ekipleri bakıcıya annesinin gelmesini söylerken bakıcı annenin çalıştığını belirtti. Anne Betül Pınar E. çağrıldıktan sonra bebeği Asım teslim edildi. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR