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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Bakıcı dehşeti! Bir de sosyal medyada boy boy poz verdi...

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Bakıcı dehşeti! Bir de sosyal medyada boy boy poz verdi...

Özbek bakıcı, 3 yaşındaki çocuğa sürekli uyku ilacı verdi. Ailenin ilgisizliğini fark etmemesi için, kameranın fişini çekip 'Elektrikler kesildi' dedi. Foyası ortaya çıkınca evdeki mücevherleri ve kıyafetleri alıp kaçan bakıcı, çaldıklarıyla sosyal medyada boy boy poz verdi...

Balıkesir'de işkadını Yeliz Kılıç, 3 yaşındaki oğlu Ayaz Kılıç'a bakması için özel bir şirketten Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva isimli kişiyi evinde çalıştırınca hayatı karardı.

Evdeki pırlantaları ve binlerce liralık kıyafetleri alıp kaçan bakıcının yaptıklarının bununla da sınırlı kalmadığı, küçük çocuğa eziyet ettiği ortaya çıktı. Çocukla ilgilenmemek için sürekli uyutan, bunun için ilaç ve mama yerine de süt tozu veren bakıcının, evdeki kameranın çekim yapmasını engellemek için de 'elektrikler kesildi' süsü vererek erkek arkadaşı ile zaman geçirdiği iddia edildi.

ÖNCE GÜVEN SAĞLADI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Altıeylül ilçesinde yaşanan olayda, Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva ilk haftalarda aileye güven verdi. Ancak bir süre sonra cep telefonu ile ilgilenip, çocuğa karşı ilgisiz davranmaya başladı.

Anne Yeliz Kılıç, genç bakıcıyı uyardı. Bu uyarıdan sonra olanlar oldu. Günün belirli saatlerinde evi uzaktan kontrol eden Yeliz Kılıç, hep elektriklerin kesildiğini ve bu yüzden kamera kaydı olmadığını sandı. Ancak yaptığı araştırma sonrası elektriklerin kesik olmadığı ve bakıcının çocukla hiç ilgilenmediği ortaya çıktı. Yaşanan büyük tartışma sonrası evden eşyalarını alıp çıkan bakıcının, Yeliz Kılıç ve kız kardeşine ait kıyafet ve takıları da çaldığı anlaşıldı. Sosyal medyada Rabieva'nın izini bulan Yeliz Kılıç, çalınan eşyalar ve takılarla olan resimleri tek tek tespit edip, delil olarak savcılığa sundu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, polis aileninin iddiaları sonrası Gulnoza Rabieva'nın ifadesine başvurmak üzere arama çalışması başlattı.

"ZAMAN ZAMAN BAŞINDA MORLUKLAR OLUŞUYORDU"

Özbek bakıcının sevgilisi ile birlikte İstanbul'a kaçtığını iddia eden Kılıç "Artık bakıcı filan tutmayacağım. Bu yaşananlar oğlumun ve bizim psikolojimizi bozdu. Yavrumun zaman zaman da başında morluklar oluyordu. Bize 'düştü' diyordu. Demek ki çocuğu da dövüyormuş" dedi.

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