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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
05.12.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Bakanlıktan ‘askeri öğrencilere oy kullandırıldığı’ iddiası ile ilgili açıklama

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Bakanlıktan ‘askeri öğrencilere oy kullandırıldığı’ iddiası ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı ‘askeri öğrencilere oy kullandırıldığı’ iddiası ile ilgili yaptığı açıklamasında  "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiası her türlü dayanaktan yoksundur" ifadelerini kullandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde askeri öğrenci statüsünün bulunmadığı, öğrencilerin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiasının da her türlü dayanaktan yoksun olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki askeri öğrencilerin kursiyer statüsünde gösterilerek 24 Haziran seçimlerinde oy kullandırıldığı, bunların ikamet kayıtlarının usulsüz şekilde yaptırıldığı ve seçim günü kamu araçlarıyla taşındıkları" iddialarını dile getirdiği ve konuyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verildiği hatırlatıldı.     

Anayasanın 67’inci maddesinde "18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu" vurgulanan açıklamada, "Bunun istisnaları da yine anayasamızın aynı maddesinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'inci maddesinde belirtilmiştir. Bahse konu düzenlemelere göre askeri öğrenciler seçim ve halk oylamalarında oy kullanamamaktadır." ifadelerine yer verildi.     

668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının silahlı genel kolluk kuvveti olarak tanımlanarak askeri statülerinin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, 669 sayılı KHK ile de İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulduğu bildirildi.     

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ister öğrenci ister kursiyer olsun askeri öğrenci statüsü bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50'nci maddesi, öğrenci yurtlarında kalan kişilerin ikamet bildirimlerinin kurum yetkilileri tarafından ilgili nüfus idaresine yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yurtlarında barınan öğrencilerin ikamet bildirimi de bu yasal zorunluluk çerçevesinde yapılmıştır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiası ise her türlü dayanaktan yoksundur.     

Sonuç olarak, söz konusu iş ve işlemlerde hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir husus bulunmadığı gibi ilgililerin Anayasal haklarını kullanmalarının ötesinde de bir durum söz konusu değildir."     

 

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