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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bakanlık raporu: Tahrip edildi

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Bakanlık raporu: Tahrip edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Gümüşhane’de define arama kazılarıyla kurutulan Dipsiz Göl’e dair rapor hazırladı. Raporda “Alpin kuşakta yer alan göle yapılan bu olumsuz müdahale, alanda ekolojik anlamda bir tahribata yol açmıştır” denildi. Raporda yer alan değerlendirmeler şöyle:

‘EKOSİSTEMİ HASSAS’

“Söz konusu göl, özgün habitatları ve floristik çeşitliliği ile günümüzde dikkat çeken, jeolojik ve biyolojik açıdan korunması gereken hassas bir ekosistemdir. Dünyanın farklı bölgelerinde oldukça değişik yüksekliklerde bulunan Alpin bölgeler genellikle orman üst sınırının üzerinde oluşan ve ekstrem iklim şartlarına sahip alanlardır. Bu alanlar bünyesinde çoğu kez turbalık ve küçük sulak alan sistemlerini de bulundurmaktadır. Alpin bitkiler genel olarak bu alanların ekolojik koşullarına adapte olabilen ve doğal olarak yetişen bitki topluluklarını oluşturur. Biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma açısından önem taşıyan Alpin alanlar endemik bitkiler yönünden zengindir. Dünyada artan çevre kirliliği ve insan baskısı nedeniyle Alpin bölgeler, ekolojik denge unsuru ve insan faaliyetlerinden uzak kalması gereken doğal bölgeler olarak önem kazanmaktadır. Bu bölgeler özellikle antropojenik (insan) faaliyetlerden olumsuz etkilenmeye açıktır. Göle yapılan bu olumsuz müdahale, alanda ekolojik anlamda tahribata yol açmıştır.”

KIŞ GÖLE YARAYACAK

“Gölün yamaçlarında bulunan ve mikroorganizmaları barındıran, balçık kısmının kurumaması için göl tabanı doğal yapısına uygun şekillendirilmiş, kar suları ile beslenene kadar bölgedeki en yakın derelerden göle su takviyesi sağlanmış olup, özellikle restorasyon çalışmasının kış yağışlarından önce yapılması sayesinde gölün eski yapısına dönmesinin kolaylaşacağı görülmüştür.”

‘SANTA İLE BİRLEŞECEK’

“Göl, doğusunda bulunan yaklaşık 1625 hektar büyüklüğünde bir doğal sit alanı olan Santa Harabeleri ile birlikte birleştirilip, alan bütüncül bir şekilde koruma statüsü altına alınarak, doğal sit alanı olarak tescil edilecektir. Bu sayede hem Santa Harabeleri doğal sit alanı sınırları büyütülerek tescil edilecek hem de Dipsiz Gölü de barındıran bu bölge ekolojik ve bilimsel anlamda üst düzeyde bir koruma statüsüyle tekrar eski doğal güzelliğine kavuşturulacaktır.”

TÜBİTAK DA DEVREDE

Gölün tabanı ve yamaç kısımlarındaki balçıklardan numunelerin alındığından bahsedilen raporda, “Bunların analiz çalışmaları başlatılmıştır. Alınan numunelerin TÜBİTAK tarafından inceleneceği belirtilmiştir. Üniversiteler ile birlikte gölün yaşlandırılması ile ilgili çalışmalar da başlatılacaktır. Alanın florasına yönelik tahrip olmuş bölgeleri yine aynı bölgedeki doğal vejatasyona ait bitkilerle tekrar desteklenmiştir. Gölün eski haline gelmesi için akdemik ve bilimsel yaklaşımla çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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