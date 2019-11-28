Bakanlık raporu: Tahrip edildi

‘EKOSİSTEMİ HASSAS’

“Söz konusu göl, özgün habitatları ve floristik çeşitliliği ile günümüzde dikkat çeken, jeolojik ve biyolojik açıdan korunması gereken hassas bir ekosistemdir. Dünyanın farklı bölgelerinde oldukça değişik yüksekliklerde bulunan Alpin bölgeler genellikle orman üst sınırının üzerinde oluşan ve ekstrem iklim şartlarına sahip alanlardır. Bu alanlar bünyesinde çoğu kez turbalık ve küçük sulak alan sistemlerini de bulundurmaktadır. Alpin bitkiler genel olarak bu alanların ekolojik koşullarına adapte olabilen ve doğal olarak yetişen bitki topluluklarını oluşturur. Biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma açısından önem taşıyan Alpin alanlar endemik bitkiler yönünden zengindir. Dünyada artan çevre kirliliği ve insan baskısı nedeniyle Alpin bölgeler, ekolojik denge unsuru ve insan faaliyetlerinden uzak kalması gereken doğal bölgeler olarak önem kazanmaktadır. Bu bölgeler özellikle antropojenik (insan) faaliyetlerden olumsuz etkilenmeye açıktır. Göle yapılan bu olumsuz müdahale, alanda ekolojik anlamda tahribata yol açmıştır.”

KIŞ GÖLE YARAYACAK

“Gölün yamaçlarında bulunan ve mikroorganizmaları barındıran, balçık kısmının kurumaması için göl tabanı doğal yapısına uygun şekillendirilmiş, kar suları ile beslenene kadar bölgedeki en yakın derelerden göle su takviyesi sağlanmış olup, özellikle restorasyon çalışmasının kış yağışlarından önce yapılması sayesinde gölün eski yapısına dönmesinin kolaylaşacağı görülmüştür.”

‘SANTA İLE BİRLEŞECEK’

“Göl, doğusunda bulunan yaklaşık 1625 hektar büyüklüğünde bir doğal sit alanı olan Santa Harabeleri ile birlikte birleştirilip, alan bütüncül bir şekilde koruma statüsü altına alınarak, doğal sit alanı olarak tescil edilecektir. Bu sayede hem Santa Harabeleri doğal sit alanı sınırları büyütülerek tescil edilecek hem de Dipsiz Gölü de barındıran bu bölge ekolojik ve bilimsel anlamda üst düzeyde bir koruma statüsüyle tekrar eski doğal güzelliğine kavuşturulacaktır.”

TÜBİTAK DA DEVREDE

Gölün tabanı ve yamaç kısımlarındaki balçıklardan numunelerin alındığından bahsedilen raporda, “Bunların analiz çalışmaları başlatılmıştır. Alınan numunelerin TÜBİTAK tarafından inceleneceği belirtilmiştir. Üniversiteler ile birlikte gölün yaşlandırılması ile ilgili çalışmalar da başlatılacaktır. Alanın florasına yönelik tahrip olmuş bölgeleri yine aynı bölgedeki doğal vejatasyona ait bitkilerle tekrar desteklenmiştir. Gölün eski haline gelmesi için akdemik ve bilimsel yaklaşımla çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.