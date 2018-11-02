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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.11.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 124 terörist etkisiz hale getirildi…

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Son dakika: Bakanlık duyurdu! 124 terörist etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde yurt içinde ve dışında 124 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığından, son bir haftada yurt içi ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 124 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.     

Bakanlıktan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.     

Buna göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Muş ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirildi.     

Operasyonlarda 20 piyade tüfeği, iki tabanca, bir doçka uçaksavar, üç AT-4 tanksavar füzesi, bin 385 hafif silah mühimmatı ile 366 doçka uçaksavar mühimmatı, 14 RPG-7 R/A mühimmatı, 371 kilo amonyum nitrat, 10 kilo C-4 patlayıcı, 37 el bombası, 8 telsiz ve 36 fünye ele geçirildi, 25 el yapımı patlayıcı imha edildi.     

Teröristlerce kullanılan 50 silah mevzisi, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği operasyonlarda bir asker yaralandı.     

Hudut hattındaki operasyonlarda 2 kilo 300 gram uyuşturucu, 4 bin 542 litre kaçak akaryakıt, 34 bin 74 paket kaçak sigara, 5 silah, 16 cep telefonu ve 247 kaçak küçükbaş hayvan ele geçirildi.     

Hudut birliklerinin her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde anında tereddütsüz karşılık verildiği belirtildi.     

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 oldu.     

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 299 mayın ve bin 626  el yapımı patlayıcı imha edildi.     

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde 18 Haziran'dan bu yana 68 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.     

Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 9 Ekim'de başlayan ortak eğitimler, 25 Ekim'de tamamlanarak dün müşterek birleşik devriye faaliyetine başlandı.     

Açıklamada, "Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir." bilgisine yer verildi.

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