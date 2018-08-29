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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağatay KENARLI/İstanbul(DHA)
29.08.2018 - 00:09, Son Güncelleme:

Bakanlık cezayı kesti: 1 milyon liradan fazla!

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Bakanlık cezayı kesti: 1 milyon liradan fazla!

*Küçükçekmece'de kamyon kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asitin yola dökülmesiyle ilgili kamyon sürücüsüne, araç sahibine ve firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri 1 milyon lirayı aşkın ceza kesti.

Küçükçekmece'de kamyon kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asitin yola dökülmesiyle ilgili kamyon sürücüsüne, araç sahibine ve firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ceza kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri '2872 Çevre Koruma Kanunu' kapsamında, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' ve '4925 Karayolları Taşıma Kanuna' göre işlem yaptı.

BAKANLIK 1 MİLYON LİRA CEZA KESTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yaşanan olaya ilişkin '2872 Çevre Koruma Kanunu' kapsamında ihmali olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü V.S.'ye 250 bin lira, firmaya ise 750 bin lira para cezası kesti. 

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücüye, 'Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak', 'Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak', 'Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek' ve 'Muayene süresini geçirmek"ten işlem yaptı. '4925 Karayolları Taşıma Kanunu'na göre, sürücüye 'Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanmaktan', Ruhsat sahibine ise, 'Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan sürücünün işletmecisi olmak suçundan','Yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunmak' ve 'Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullanıldığı' gerekçeleriyle toplamda sürücü N.Y.'ye bin 356 lira, Ruhsat sahibine ise toplamda 2 bin 432 lira para cezası kesti.

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