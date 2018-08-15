Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, 'turuncu listede' bulunan 2 PKK'lı teröristin, dün Tunceli'de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olduğu tespit edildi.
Söz konusu teröristlerin sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım olduğu belirlendi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise dün Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan turuncu kategorideki terörist Ömer Duran'ın 600 bin lira ödülle arandığının tespit edildiği belirtildi.
Aynı gün kent merkezi kırsalının Çırtık Deresi bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten biri olan turuncu kategorideki Pınar Yıldırım'ın da 600 bin lira ödülle arandığı belirtilen açıklamada, Yıldırım'ın örgütün sözde batı cephe kadın sorumlusu olduğu aktarıldı.
Açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.
İç güvenlik operasyonları çerçevesinde dün Tunceli'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2'si kadın 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
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