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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.04.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Bakanlık 5 ton toz esrar ele geçirilen 'Birlik Operasyonu'nun görüntülerini paylaştı

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İçişleri Bakanlığı, 5 ton toz esrarın ele geçirildiği uluslararası uyuşturucu ticareti yapan teknelere yönelik 'Birlik Operasyonu'nun görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk bayraklı 'Pervin Oğulları' isimli tekne ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarına yönelik “Birlik" adlı operasyon düzenlemişti.

İzmir ilinden hareketle uluslararası denize açıldıkları, Moritanya, Fas ve Cezayir ülkelerinin kıyılarına gittikleri, yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi temin ederek Türkiye istikametinde seyir halinde oldukları, suç organizasyonunun deşifre edilmemesi için Türkiye’nin karasularına girmeden uluslararası sularda uyuşturucu maddenin balıkçı veya özel teknelere aktarılarak ülkeye girişinin yapıldığı istihbari bilgileri güvenlik birimlerini harekete geçirmişti.

Bakanlık 5 ton toz esrar ele geçirilen Birlik Operasyonunun görüntülerini paylaştı
Akdeniz’in uluslararası sularında narkotik madde kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti bayraklı içerisinde 1’si kadın 6 şüphelinin bulunduğu 'Pervin Oğulları' isimli balıkçı gemisine yönelik operasyona Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı birimleri katılmıştı.

Bakanlık 5 ton toz esrar ele geçirilen Birlik Operasyonunun görüntülerini paylaştı
Operasyona Jandarma Genel Komutanlığından 15, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 206 personel ile Sahil Güvenlik'e ait TCSG Umut ve TCSG Yaşam isimli 2 korvet, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 narkotik madde arama köpeği katılmıştı. Güvenlik personeli, saat 04.00 sularında söz konusu balıkçı gemisine çıkış yaparak gemide bulunan şüpheli şahısları gözaltına almıştı. Gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilirken, gemi Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde Türkiye’ye getirilmişti.

Bakanlık 5 ton toz esrar ele geçirilen Birlik Operasyonunun görüntülerini paylaştı
Ayrıca İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul’da 3, İzmir’de 3, Tekirdağ'da 1 ve Pervin Oğulları gemisindeki 6 mürettebatla birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Böylece yürütülen başarılı operasyon ile uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertilirken, İçişleri Bakanlığı operasyonun görüntülerini paylaştı.
Bakanlık 5 ton toz esrar ele geçirilen Birlik Operasyonunun görüntülerini paylaştı


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