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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan CHP ve MHP'ye ziyaret

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, ''Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız'' ifadelerinde bulundu. Bakan Akar MHP ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise terör koridoruna asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.  Akar Rus mevkidaşı ile görüştüğünü de belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili muhalefet partilerini bilgilendirme kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, parti genel merkezinde ziyaret etti. Bakan Akar, 1 saat süren görüşmede harekat ile ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Bakan Akar, görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı. Harekat ile ilgili bilgileri aktardığını ifade eden Bakan Akar, "Sayın Genel Başkanın görüşlerini dinledik. Güzel bir görüşme oldu. İYİ Parti'den çıkarken zaten yaptıklarımızı sizlere anlatmıştık. Barış Pınarı Harekatı, Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam etmekte. Yine tarihe altın harflerle yazılacak faaliyetleri icra etmekte. Bölgemizdeki kontrol altına giren yerlerdeki halkın silahlı kuvvetler ve Türkiye lehindeki destekleri, bizim için ayrıca bir moral ve motivasyon olmakta. Zaten 82 milyon asil milletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla desteği Mehmetçiğin moralini son derece yüksek seviyeye getirmiş bulunmakta. Yetenekli ve istekli personelimizin çalışmalarıyla inşallah önümüzdeki günlerde bu harekatı olabildiğince kısa bir sürede tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.

’DEAŞ İLE MÜCADELEMİZİN PKK VE YPG’DEN FARKI YOK’

Bakan Akar, sivillere zarar gelmemesinin öncelikleri olduğunu kaydederek, "El yapımı patlayıcı ve mayınlar var, tuzaklar ve keskin nişancılar var. Bir sürü ihtimaller var ve bunlar arasında oradaki evlatlarımızın herhangi bir şekilde güvenliğine zarar gelmeden bu işi dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Hiçbir dini ve etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok, onlara karşı bir hareketimiz yok. Bu harekatın hedefinde teröristler var. Bunlarla mücadele devam ediliyor. DEAŞ ile mücadelemizin PKK ve YPG'den hiçbir farkı yok. Hepsi terörist. Sonuç olarak bölgede herhangi bir şekilde terör koridoruna müsaade etmedik etmeyeceğiz. Güvenli bölgeyi tespit edip, hem kendi hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de diğer taraftan bu bölgeden ayrılmış bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içerisinde topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada bizim yapmak istediğimiz tek şey 82 milyon halkımızın ve ülkemizin hudutlarının güvenliğini sağlamak" dedi.

Bakan Akar, "Fırat'ın batısıyla ilgili bir gelişme oldu mu?" sorusuna, "Çalışmalarımız sürüyor" cevabını verdi.

Bakanı Akardan CHP ve MHPye ziyaret
Bakanı Akar'dan CHP ve MHP'ye ziyaret

AKAR'DAN MHP'YE ZİYARET

Bakan Akar MHP ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise şu mesajları verdi: 

- Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk.

- Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi.

- DEAŞ konusu önemli. Bizim için terör örgütleri arasında bir fark yoktur. DEAŞ ile mücadelemiz sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

- Önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberler alacaksınız. 

Bakan Akar, MHP ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu
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