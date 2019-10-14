Bakan Akar'dan liderlere Barış Pınarı ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili İYİ Parti, CHP ve MHP Genel Merkezlerini ziyaret ederek bilgi paylaşımında bulundu." paylaşımında bulundu.

CHP'YE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili muhalefet partilerini bilgilendirme kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, parti genel merkezinde ziyaret etti. Bakan Akar, 1 saat süren görüşmede harekat ile ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Bakan Akar, görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı. Harekat ile ilgili bilgileri aktardığını ifade eden Bakan Akar, "Sayın Genel Başkanın görüşlerini dinledik. Güzel bir görüşme oldu. İYİ Parti'den çıkarken zaten yaptıklarımızı sizlere anlatmıştık. Barış Pınarı Harekatı, Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam etmekte. Yine tarihe altın harflerle yazılacak faaliyetleri icra etmekte. Bölgemizdeki kontrol altına giren yerlerdeki halkın silahlı kuvvetler ve Türkiye lehindeki destekleri, bizim için ayrıca bir moral ve motivasyon olmakta. Zaten 82 milyon asil milletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla desteği Mehmetçiğin moralini son derece yüksek seviyeye getirmiş bulunmakta. Yetenekli ve istekli personelimizin çalışmalarıyla inşallah önümüzdeki günlerde bu harekatı olabildiğince kısa bir sürede tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.

’DEAŞ İLE MÜCADELEMİZİN PKK VE YPG’DEN FARKI YOK’

Bakan Akar, sivillere zarar gelmemesinin öncelikleri olduğunu kaydederek, "El yapımı patlayıcı ve mayınlar var, tuzaklar ve keskin nişancılar var. Bir sürü ihtimaller var ve bunlar arasında oradaki evlatlarımızın herhangi bir şekilde güvenliğine zarar gelmeden bu işi dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Hiçbir dini ve etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok, onlara karşı bir hareketimiz yok. Bu harekatın hedefinde teröristler var. Bunlarla mücadele devam ediliyor. DEAŞ ile mücadelemizin PKK ve YPG'den hiçbir farkı yok. Hepsi terörist. Sonuç olarak bölgede herhangi bir şekilde terör koridoruna müsaade etmedik etmeyeceğiz. Güvenli bölgeyi tespit edip, hem kendi hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de diğer taraftan bu bölgeden ayrılmış bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içerisinde topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada bizim yapmak istediğimiz tek şey 82 milyon halkımızın ve ülkemizin hudutlarının güvenliğini sağlamak" dedi.

Bakan Akar, "Fırat'ın batısıyla ilgili bir gelişme oldu mu?" sorusuna, "Çalışmalarımız sürüyor" cevabını verdi.

MHP'YE ZİYARET

Akar, CHP’nin ardından MHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. Akar, rahatsızlığı nedeniyle 21 gün ara verdiği mesaisine bu sabah genel merkeze gelerek başlayan ve öğleden sonra 13.40 sıralarında tekrar evinde istirahate çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye vekalet eden Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüştü.

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Akar, Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle Genel Başkan Yardımcısıyla görüştüğünü belirterek, "Diğer yerlerde olduğu gibi karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Gelişen durumlarla alakalı, harekatla alakalı kendilerine bilgi sunduk. Sayın Genel Başkana geçmiş olsun dileklerimizi, acil şifalar dileklerimizi sunduk. Faaliyetler yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten yüksek bir moralle TSK mensupları kendilerine düşen görevi komuta katı bir taraftan, arazideki personelimiz bir taraftan büyük bir mücadele içindeyiz. Ülkemize ve milletimize layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

’ETNİK VE DİNİ ORJİNE BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’

Milletten aldıkları güç, güven, dua ve sevginin kendilerine büyük bir moral olduğunu ifade eden Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece milletimiz değil, aynı zamanda Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de sevgi gösterisinde bulunmaları arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun ediyor, bizim moralimizi, motivasyonumuzu son derece yükseltiyor. Bu teröristlerle mücadelemiz devam edecek ve inşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Orada terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi müteaddit defalar söyledik, tekrarlıyoruz, buna asla müsaade etmeyeceğiz. Orada bir güvenli bölge kurulması için gayret gösteriyoruz. Güvenli bölge kurulduğu zaman hem ülkemiz için hem de komşumuz Suriyeli kardeşlerimiz için önemli gelişme olacak. Bir taraftan hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan da yerinden yurdundan edilmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde evlerine ve topraklarına dönmelerini mümkün kılacağız. Biz bunu yaparken hiçbir şekilde hiçbir etnik, hiçbir dini, hiçbir mezhepsel orjine bakmamız asla ve kata söz konusu değildir. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimiz buna manidir. Bu şekilde bizim farklı bir uygulama yapmamız mümkün değil."

’RUSYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜM’

Bakan Akar, harekat konusunda ABD ile yakın koordinasyon içinde olduklarını, Rusya ile de görüştüklerini söyledi. MHP'ye gelmeden önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptığını bildiren Akar, "Bir taraftan sivillerin zarar görmemesi için tedbir alırken, diğer tarafta bölgedeki koalisyon güçleriyle başta Amerika olmak üzere yakın koordinasyon içindeyiz. Dolayısıyla oradaki mevcut olan Amerikan ve koalisyon personeline zarar gelmemesi için her türlü tedbir alınmış bulunmakta, onlarla sıkı bir iş birliği içindeyiz. Ayrıca Rusya ile de çeşitli görüşmelerimiz oluyor. Bugün buraya gelmeden önce Rus Savunma Bakanı Sayın Sergey Şoygu ile bir görüşmemiz oldu. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Faaliyetlerin koordinasyonu için, faaliyetlerin uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri karşılıklı görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelere devam edeceğiz" dedi.

İYİ PARTİ'YE ZİYARET

İlk ziyaretini İYİ Parti Genel Merkezi'ne Yapan Akar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. Bakan Akar, yaklaşık 50 dakika süren görüşmede harekat ile ilgili Akşener'e bilgi verdi. Bakan Akar, görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı. Akar, İYİ Parti lideri Akşener'in görüşlerini dinlediğini ve sorularını cevaplandırdığını belirterek, "Burada bildiğiniz gibi gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, ciddi ve samimi şekilde muhataplarımızla görüştükten sonra, konuya birlikte, müttefiklik ruhuna uygun, NATO içindeki ittifakımıza uygun bir şekilde koalisyon olarak Amerika ile birlikte çözüm için çalıştık. Bunun mümkün olmadığını gördüğümüz için ülkemizin hak ve menfaatleri konusunda bir karar verdik ve bu kararı da bildiğimiz gibi 9 Ekim saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar buradaki faaliyetler Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla kahramanlığıyla çok şükür devam ediyor. Tel Abyad, Resulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolüyle ilgili çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

'TEK HEDEF TERÖRİSTLER'

Türkiye'nin mücadelesinin sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle olduğunun altını çizen Bakan Akar, "Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil bu manada. Onların güvenliği de bizim için önemlidir. Dolayısıyla özellikle Kürt kardeşlerimizle Türkiye'deki Suriye'nin kuzeyindeki onların rahatı, huzuru ve güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tel Abyad'da, Resulayn'da oraları kontrol altına aldıktan sonra ülkemiz, silahlı kuvvetlerimiz lehine oradaki vatandaşların, kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler, yaptıkları açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu.

'YPG'LİLER TARAFINDAN DEAŞ'LILARIN KAÇIRILDIĞINI GÖRDÜK'

DEAŞ'lılara da değinen Akar, "Bildiğiniz gibi bir hapishane konusu var. Bu hapishanelerle ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek DEAŞ hapishanesi vardı; oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraflarla, filmlerle tespit ettik ve ilgili muhataplarla bunları görüştük, görüşmeye de devam edeceğiz" dedi.

'ESAS OLAN TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZ'

İnsani konularda hassas davranıldığına dikkat çeken Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Herhangi bir şekilde bir masum insana zarar verilmemesi için uygulamada, planlamada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda TSK milli, manevi, mesleki değerlerine son derece bağlı, elinden geldiğince tamamen ahlaki değerler ölçüsünde mücadelemizi son derece temiz bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki esas olan husus; ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimiz. Esas olan, gayretimiz budur. Bu sadece ülkemizin, halkımızın, sınırlarımızın güvenliği değil, aynı zamanda Suriye'nin de kuzeyinin güvenli bölge haline gelmesiyle orada yaşayan, yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güven içinde dönmelerini sağlamak da bizim bir başka amacımız. Buradaki faaliyetlerin bu şekilde devamıyla, burada güvenli bölge gerçekleşecek, sonuçta burada sulh ve sükun gerçekleşecek ve bu şekilde harekat tamamlanacak."