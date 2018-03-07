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    Bakan'dan deprem açıklaması: Tedirginim

    AA
    07.03.2018 - 09:21 | Son Güncelleme:

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki depremle ilgili konuştu. İstanbul, kentsel dönüşüm ve şehircilik gibi başlıklar yapılması gerekenleri anlatan Özhaseki, "Hükümetin bir bakanı olarak tedirginlik yaşıyorum" ifadesini kullandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir etkinlikte "Herkes için şehir" başlıklı bir konuşma yaptı. Depremle ilgili birçok tedbir olduğunu, çalışmaların devam ettiğini belirten Özhaseki, "Allah korusun büyük bir deprem olduğunda biz güven içinde oturabilecek bir durumda değiliz. Hükümetin bir bakanı olarak tedirginlik yaşıyorum." diye konuştu.

    Bu konuda İstanbul'daki belediye başkanlarını uyarmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, bu konuda hazırlanan yasa taslaklarını yakında Meclis'e getirerek, yasalaştıracaklarını bildirdi. Özhaseki, "Hızla kentsel dönüşüme girmek, sağlıklı binalara kavuşmak istiyoruz." dedi.

    Yapmaya çalıştıklarını "acemi bir terzinin paramparça ettiği bir kumaşı yeniden biraraya getirip, birisinin üstüne elbise giydirebilmek için çaba" olarak anlatan Özhaseki, bunun özellikle rantın çok yüksek olduğu, menfaatlerin çekiştiği bir noktada dağları delmek kadar zor olduğunu söyledi.

    Özhaseki, "Ama az çok olayı biliyoruz. Aklımız eriyor. Neler yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu uğurda da büyük bir mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.

     

     

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    Etiketler: Mehmet Özhaseki , Deprem , istanbul , gündem
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