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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.05.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan 1 Mayıs mesajı

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Bakan Soylu'dan 1 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün çabamız, arzumuz, hassasiyetimiz alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye içindir. Fabrikalardan plazalara kadar her emek veren insanımızın beklenti ve taleplerini karşılamanın, sorunlarını çözmenin gayreti içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "alın terinin her yerde aynı aktığını" belirterek emeğin karşılığını alma mücadelesinin yeni olmadığını bildirdi.

İslam dininin, "İşçinin çalıştığının karşılığını, alın teri kurumadan veriniz" uyarısında bulunduğuna işaret eden Soylu, bu ikazın, meselenin geçmişine vurgu yaptığını ve İslam'ın emeğe verdiği değeri göstermesi bakımından rehberlik ettiğini ifade etti.

Soylu, "usta-çırak" ilişkisinin neredeyse "baba-oğul" ilişkisine döndüğünü ve manevi değerlerin modern çalışma hayatına olumlu yansımalarının olduğunu belirterek "Dışarıdan ithal maddeci kültür, bu yansımalara set çekmiş hem emeğin hakkını vermekte hem de bu hakkı savunmada bize maalesef acı hatıralar bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:
"Bugün hep birlikte yeni bir Türkiye geleceği yazıyoruz. Bugüne kadarki adımlarımızdan da önemli kazanımlar elde ettik. Her şeyden önce 1 Mayıs'ı yasal bir zemine kavuşturduk. 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla resmi tatil ilan ettik ve bir bayram havasında kutlayabilmenin önünü açtık. Öte yandan, sivil toplumun ve buna bağlı olarak sendikal hayatın gelişimini hızlandırma adına Bakanlığımız bünyesinde bulunan Dernekler Dairesi Başkanlığı'nı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne dönüştürerek hem kapasitesini hem de hitap ettiği sahayı genişlettik. Türkiye'de sendikalaşmanın önündeki engelleri azaltmanın yanı sıra sendikalarımızın bürokrasi yükünü de önemli ölçüde hafiflettik."

Kendi silahını, helikopterini ve pek çok yüksek teknoloji ürününü artık kendisi üreten Türkiye'nin bu yaptıklarını, her kademeden çalışanının alın terine borçlu olduğunu bildiğine vurgu yapan Soylu, "Bütün çabamız, arzumuz, hassasiyetimiz alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye içindir. Fabrikalardan plazalara kadar her emek veren insanımızın beklenti ve taleplerini karşılamanın, sorunlarını çözmenin gayreti içindeyiz. İnşallah önümüzdeki istikrar dönemi, pek çok konuda olduğu gibi emeğin hak ettiği değeri bulması noktasında da hedeflerimize ulaştığımız ve her 1 Mayıs'ı iple çektiğimiz bir dönem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Soylu mesajında tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

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