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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.03.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'un sesinden '18 Mart' mesajı

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Bakan Selçuk'un sesinden '18 Mart' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı sosyal medya üzerinden kendi sesiyle yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Bakan Selçuk'un sesinden mesaj hazırlandı. Mesaj, Bakan Selçuk'un sosyal medya hesaplarında "Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında vatan uğruna canını uğurlayan tüm şehitlerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum" notuyla paylaşıldı.

59 saniye süren mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Tam da bugün okullarda çocuklarımıza; Türkçeyi, destanların kalemle yazılmadığını öğrensinler diye; matematiği, söz konusu inançsa bazen rakamların önemini yitirebildiğini anlasınlar diye; coğrafyayı, her metrekareye bir şehit düştüğünü bilsinler diye; hayat bilgisini, her denizin geçilemeyeceğini görsünler diye; yabancı dilleri, iki düşman askerinin birbirinin yarasını sarabileceğini hissetsinler diye; tarihi ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmasınlar diye anlatıyoruz. Vatan uğruna canını uğurlayanların hatırasına, sonsuz rahmet ve saygıyla."

 

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