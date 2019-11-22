Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Kırmızı tebeşir sistemi oluşturduk…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlere şiddete karşı sosyal medya hesabından önemli bir duyuruda bulundu. Selçuk açıklamasında ‘Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlaması için KIRMIZI TEBEŞİR mobil uygulama sistemi oluşturduk ve yaygınlaşması için çalışmalar başlattık’ dedi.
Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Bu ülkenin geleceğini hazırlayan öğretmenlere, eğitim çalışanlarına karşı, her türlü şiddete veya tehdide başvuran kişilere yönelik Türk Ceza Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yeni yasal düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında işbirliği başlattık.
Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlaması için KIRMIZI TEBEŞİR mobil uygulama sistemi oluşturduk ve yaygınlaşması için çalışmalar başlattık.
Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına bakanlığımızca hukuki destek sağlanacağı gibi, şikâyete gerek duyulmaksızın yasal sürecin bakanlığımızın ilgili birimlerince takip edileceği bir yapı kurduk.
Okullarda yaşanan şiddet olayları okul ortamını, öğrenci ve öğretmen motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Eğitimciye yönelen şiddetin son bulması için konuyu bizzat takip ediyor ve toplumumuzdan bu konuda sonsuz destek bekliyorum.
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