Bakan Numan Kurtulmuş'tan 'Adil Öksüz' açıklaması

İster PKK, ister DEAŞ, ister Fetö, hiçbirinin sadece kendisinden ibaret olmadığını söyleyen Kurtulmuş, söz konusu örgütlere uluslararası anlanda destek olmazsa, hiçbir örgütün bir haftadan fazla dayanamayacağını ifade etti. Söz konusu terör örgütlerine silah, istihbarat ve siyasi destek verildiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"HERKESİN EMPATİ YAPMASI LAZIM"



“FETÖ'cülerin dünyanın dört bir yanında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bile ciddi siyasi destek aldığını biliyoruz. Hatta bazıları ikamet veriyor, bazıları da ikamet verme noktasına geliyor. Bu son derece yanlış. Bütün uluslararası camiaya, Türkiye olarak samimi ikazlarımızı yapmak isteriz. Herkesin empati yapması lazım. Eğer Adil Öksüz’ün orada olduğu doğruysa, Almanya devletini ya da Yunanistan veya ABD’yi yıkmaya çalışan birisini biz burada alsak ağırlasak, Ankara’da, İstanbul’da bunları herhangi bir şekilde yalılarda villalarda misafir etsek, ne hissederlerse, biz de bu haberleri duyduğumuzda bunları hissediyoruz.

"ALMANYA’DA ORTAYA ÇIKMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"



Yani Türkiye’ye açıkça düşman olan bir silahlı çetenin, darbeyi örgütleyen en önemli isimlerinden birisinin Almanya da ortaya çıkması kabul edilebilir, dostluk ilişkisine uyan bir şey değildir. Bir an evvel bu ve benzerlerini, kendilerine çok sayıda dosya verildiğini biliyoruz. Bu dosyalarda isimleri geçen, yerleri bilinen insanları bir an evvel Türkiye’ye iade etmelerini ve hukuk önünde adil bir şekilde yargılanmalarını temin etmeleri lazım. Aksi takdirde bunun tek bir karşılığı vardır, o da terör örgütlerine destek manasına gelir. Bu ülkelerin yaptığı bu anlama gelir, dostluğa, demokrasiye, insan haklarına, milletlerin egemen bütünlüğüne olan inanca sığmaz. Bu fevkalade yanlış bir tutumdur. Türkiye’ye, Türk halkını rencide eder. Yurt dışında tespit edilen bütün Fetöcülerin, ilişkilerimiz bakımından zorunlu bir yol olduğunu düşünüyoruz.”