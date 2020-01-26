Bakan Kurum: Köklü dönüşüm projesine başlayacağız

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, şunları söyledi:

''Riskli gördüğümüz ne kadar bina varsa tespit neticesinde köklü bir dönüşüm projesi başlatacağız

Ağır hasar, orta hasar mevcut...Hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştireceğiz

Bir kısmını Mustafa Paşa, bir kısmını Sürsürü,bir kısmını da rezerv mevkimiz var 1400 konutluk... TOKİ 1400 konutun yapımı için projelendirme çalışmasını başlattı. Elimizde 400 rezerv konutumuz var.

Enkaz çalışmalarını yaparken bodrum katta kolon kesip kesilmediğini araştıracağız

Sürsürü'de yıkılan bina etrafının incelemesini yaptığımızda diğer binalarda da ağır hasarlı binalar sözkonusu. Yıkılmamış olması sağlam olduğunu göstermez. Ne kadar riskli yapı varsa, hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza kira yardımı yapacağız, Valiliklerimize belli ücretler yollandı acil yardım ödeneği olarak. Onlar da vatandaşların ailelerine ulaştırıyorlar. Akabinde de hızlı bir şekilde bu süreci yönetmek zorundayız. Ülkemiz deprem ülkesi.

Acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon yapı var. Bu yıl da 50-60 bin konutun dönüşümünü yapacağız. Vatandaşlarımızın da aynı duyarlıklık içinde olması gerekiyor. Kentsel dönüşümün bir zaruret olduğunu... Enkaz altından sarılmış cenazesini oradan aldığımızda hepimizin içi parçalanıyor.

Enkaz bölgelerinde doğalgaz, elekjtrik hatlarını kesmek zorundayız çalışanların güven altında çalışması için. Bizim kontrolümüz altında ilerliyor, herhangi bir sorun yok. Bu bölgelerde kesintinin sebebi biziz.''