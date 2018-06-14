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    Bakan Kurtulmuş'tan skandal görüntülerle ilgili açıklama

    Hürriyet Haber
    14.06.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da kaldığı iddia edilen evin ardından bugün de kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım ABD bayrağını öptüğü görüntüler ortaya çıkmıştı... Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, skandal görüntüleri ve olası operasyon ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurtulmuş, 'Nihayetinde yeri tespit edildikten sonra alabilirsiniz. Ama bunun ülkeler arasındaki ilişkileri sokabileceği zorluğu düşünün' dedi.

    Bakan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

    'Önce şunu söylemek istiyoruz. Almanya ile ABD ile veya bir başka müttefikimiz olan ülkeyle ittifak ilişkimiz var. Bırakın bunu... Herhangi bir şekilde demokrasiye inanan bir ülkenin mutlaka bu FETÖ mensuplarını hele hele Adil Öksüz gibi birisini bir an evvel iade etmesi lazım.

    Bir şekilde onları barındırmak anlaşılır bir şey değil. Bir empati yapsınlar. Birisi Alman hükümetini yıkmak için örgüt kursa, biz o adamları alıp Türkiye'de ağırlasak; İstanbul'da yalılarda barındırsak.... Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizim bu ülkelerden beklentimiz bir an evvel Türkiye'ye iade etmelidir. Makedonya'da MİT'in yaptığı operasyonla Türkiye'ye getirildi. Bu insani olan bir şeydir.

    Adil Öksüz'ün ve FETÖ'nün kendisinin Türkiye'ye getirilmesi başka bir şey, seçim bambaşka bir şeydir. 

    Adil Öksüz’ün eşini ABD’de görüntüledi
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    OPERASYON SÖZ KONUSU OLUR MU?

    Nihayetinde yerleri tespit edildikten sonra alabilirsiniz. ama bunun ülkeler arasındaki ilişkileri sokabileceği zorluğu düşünün. Bunun mutlaka işbirliğine hazır olması lazım. İşin operasyon kısmı son kısmıdır. Esas kısmı hukuki kısmıdır. "Bunu iade etmek istiyoruz" deyip bizim için doğru yürütülen bu sürecin ilgili ülkeler tarafından da düğmeye basılması lazım."

    Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD bayrağını öperken görüntülendi
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    Adil Öksüzün kayınbiraderi ABD bayrağını öperken görüntülendiAdil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD bayrağını öperken görüntülendi

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    Etiketler: numan kurtulmuş , son dakika , haberler
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