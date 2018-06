Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD bayrağını öperken görüntülendi

Anadolu Ajansı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimindeki kilit ismi firari Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ı, ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntüledi. Öksüz’ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri AA objektiflerine yansıdı.



Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road (caddesi) üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli işyerinin önünde, çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer alması dikkat çekti. Yıldırım'ın New Jersey'in lüks semtlerinden Ridgefield semtinde oturduğu yaklaşık 550 bin dolar değerindeki üç katlı evinin önünde de çeşitli markalarda 3-4 ayrı araç bulunuyor. Adil Öksüz'ün eşi, Yıldırım’ın ise kardeşi olan Aynur Öztürk'te evin önünde AA tarafından görüntülenmiş ve kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullandığı kameralara yansımıştı.



ÖNCE ÖPTÜ, SONRA ÖPTÜRDÜ



Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Yıldırım’ın işyerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü görülüyor. Yıldırım’ın Türk çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallıyor. Abdulhadi Yıldırım ve çalışanının sevgi gösterisinin ardından bayrak, işyerinin dış kısmına asılıyor. Lüks yaşamı ile dikkat çeken Yıldırım'ın, FETÖ darbe girişiminin iki kilit ismi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz arasındaki ilişkide güçlü bir rol oynadığı biliniyor. Öksüz'le akrabalık ve örgüt bağının yanı sıra sözde sivil imam Kemal Batmaz’la iş ilişkisi ortaya çıkan Yıldırım, başarısız darbe girişiminin planlayıcıları olan FETÖ'cü iki imamın Amerika'daki faaliyetlerinde önemli lojistik destekler sağladı.



Yıldırım’ın FETÖ’nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen ve Kemal Batmaz'ın yöneticilik yaptığı Kaynak Holding bünyesindeki firmalarda ortaklık ilişkisine girdiği ifade ortaya çıkmıştı. Abdulhadi Yıldırım’ın Kaynak Holding'e bağlı Garnet A.Ş. isimli şirkette bir dönem hisse sahibi olduğu tespit edilmişti. 17 Haziran 2008 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre, 1 milyon TL sermayeli şirkette Abdülhadi Yıldırım’ın yüzde 4’e tekabül eden 40 bin liralık hissesi kayda geçmişti. Ayrıca Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 27 şüpheliye ilişkin hazırlanan fezlekede, holdingin örgüt bağlantısına yönelik ilginç tespitler yer almıştı.



Fezlekede, Adil Öksüz ile Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in Kaynak Holding ile ilgili bağlantılarına yönelik yapılan araştırmalara yer verilmişti.

Sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler A.Ş., Gürmed Tıbbi ve Teknik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaynak Dış Ticaret A.Ş., Kaynak Kağıt A.Ş., Kaynak Medya A.Ş. gibi şirketlerde sermaye ortağı olduğu veya yönetim kurulu üyeliği görevi yaptığı fezlekede yer alan bilgiler arasındaydı.

Fezlekede, firari örgüt imamı, darbe yöneticisi Adil Öksüz'ün, holdingde cari hesap kaydının bulunduğu ve yazdığı iddia edilen "Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an" kitabının satışının da holding bünyesinde yapıldığının tespit edildiği belirtilmişti. Ayrıca fezlekede Öksüz'ün kullandığı "34 SIR 49" plakalı aracı kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbı ve Teknolojik Sistemler A.Ş.'den satın aldığının belirlendiği aktarılmıştı.



BATMAZ'LA 100 KEZ GÖRÜŞTÜ



Darbe girişimiyle ilgili yargılamada Kemal Batmaz’ın Adil Öksüz tarafından kullanıldığı tespit edilen telefon hattı üzerinden 2010 yılı itibarıyla

925 kez görüşme yaptığı tespit edilmişti. Batmaz'ın, FETÖ üyesi Yıldırım'ın kullandığı hatla 2010 yılı sonrasında bin 100 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Batmaz, daha sonra değiştirdiği ifadesinde "Ben Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu öğrendiğim Abdulhadi Yıldırım ile yaklaşık 8-10 yıldır tanışırım. Fakat Adil Öksüz'ü tanımam. Ancak kendisini hangi ortamda ve hangi vesile ile tanıdığımı hatırlamıyorum. Yıldırım'ın en son ABD'de oto galeri işi yaptığını biliyorum." demişti.



Adil Öksüz’le ilişkisi konusunda yargılandığı davalarda sürekli çelişkili ifadeler veren Kemal Batmaz, Öksüz’ü kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın yanında 3-4 kez gördüğünü itiraf etmişti. Savunmasında Kemal Batmaz, "ABD'ye gidiş geliş yaptığım uçakta Adil Öksüz isimli kişi de vardı. Öksüz'ü, kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında daha önce 3-4 kez görmüştüm. Yıldırım ile de ortağım Mehmet Sungur vasıtasıyla tanışıyorum. Sungur benim GARNED ve GÜRMED isimli tıbbi malzemeler işi yaptığımız şirkette ortağımdı.” ifadelerini kullanmıştı.

Darbe girişiminden 3 gün önce Adil Öksüz’le New York’tan İstanbul’a aynı tarihte aynı uçakla geldiğine ilişkin bilgilerin ve görüntülerin ortaya

çıkması üzerine ise Batmaz, “tesadüf” açıklamasını yapmıştı. Batmaz, "İstanbul'a 13 Temmuz 2016'da uçakla indiğimde, iniş işlemlerinin yapıldığı sırada Adil Öksüz ile merhabalaştım. Bunun haricinde bir şey konuşmadım. Adil Öksüz'ün benim gittiğim uçakta ABD'ye gidip gelmesi tamamen tesadüftür. " ifadesini kullanmıştı.



Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz da yargılandığı davada hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, Adil Öksüz'ü tanımadığını, eşi ile irtibatı olup olmadığını bilmediğini ileri sürmüştü. Ancak Gonca Batmaz, Yıldırım’la eşi arasındaki ilişkiyi şu sözlerle itiraf etmişti: “Abdulhadi Yıldırım (Öksüz'ün kayınbiraderi) isimli kişiyle eşimin iş ilişkisi olduğunu hatırlıyorum. Beni ve çocuklarımı mağdur eden, terörist olarak anılan birinin eşi olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. Boşanmak için avukatıma vekalet vereceğim.”



ABD'YE GİRİŞLERİNDE ADRESİNİ BİLDİRMİŞ



FETÖ darbe girişimiyle ilgili yargıma süreci içerisinde Batmaz’ın ABD’ye ziyaretlerinde Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın adresini gösterdiği ortaya çıkmıştı. Bu durum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Batmaz'ın, savcılıkça alınan ifadelerine de yansımıştı. Batmaz ifadesinde Yıldırım'ın, Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu bilmediğini, kendisini Kaynak Holding'te stajer olarak çalıştığı dönemden tanıdığını öne sürerek, ABD'ye giderken adres vermek gerektiğini, kayıtlarda bu nedenle ortak adreste kaldıklarının görülebileceğini söyledi.Bu arada Kemal Batmaz, ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kalacağını söyleyerek girdiğini ortaya çıkaran ABD İç Güvenlik Bakanlığı belgelerini de inkar etmişti.



Söz konusu belge Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmalar sırasında okunmuştu. Batmaz’ın 2016 ocak ayında Amerika’ya yaptığı ziyaret sırasında havaalanında ABD’li görevliler tarafından yapılan sorgulamasında FETÖ elebaşı Gülen’in yanında kalacağını söylediği ortaya çıkmıştı. Belgeye göre, Kemal Batmaz ile 1 Ocak 2016'da ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı'ndaki memurla görüşme yaptığı, ABD'ye çok sık gidip geldiği görülen ve üzerinde 7 bin ABD doları bulunan ve sorguya alındığı Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağının sorulduğunu kayıtlara geçmişti. Batmaz'ın, Yavuz Ulusoy adlı arkadaşıyla "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını söylediği kayıtlarda yer almıştı. Yargılama süreci boyunca çelişkili ifadeleri dikkat çeken Batmaz, belgeye rağmen Gülen’in yanına gittiğini kabul etmeyerek, bu ifadelerin tercüme hatasından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürmüştü.



PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN BAĞIŞ



Adil Öksüz'ün 22 Aralık 2010 ve 25 Nisan 2011'de iki işlemde "Harmony Enterprises LLC" isimli şirkete 200 bin ABD doları gönderdiği, bahse konu şirketin ise 8 Kasım 2016'da ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'a finansman sağlamak amacıyla kurulduğu tepsit edilmişti.

Harmony Enterprises adlı şirketinin kağıt üretimi yapmak üzere New Jersey eyaletinde kurulmasına rağmen hiç faaliyet göstermediği ya da bir süre sonra kapandığı, bağışları yapanların adreslerine, şirketlerine dair kayıtların da bulunmadığı belirlenmişti. Şirket üzerinden başta Adil Öksüz olmak üzere bazı FETÖ’cü isimler tarafından toplamda 62 bin dolar bağış yapıldığı anlaşılmıştı. Gruptakiler aynı zamanda Clinton’ın başkanlık kampanyası ve Clinton Küresel Girişimi adlı vakfın da bağışçıları arasında yer aldı. New Jersey eyaletinin Lodi beldesinde yer alan ve AA tarafından daha önce de görüntülenen şirket adresi de karayolu üzerinde yer alan otoparkta çıkarken, sitede yer alan telefon numarası ise kullanım dışı.



Öte yandan Öksüz'ün Harmony Enterprises LLC şirketi dışında New Jersey'deki Lodi beldesinde yer alan ve ikinci el araba alım satımı işiyle uğraştığı belirtilen Under 70 Auto Sales adlı şirket de Clinton için çalışan siyasi eylem komitesine (PAC) aynı gün 7 bin 500 dolar bağış yaptı.

Under 70 Auto Sales adlı şirketinde Öksüz'ün kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'a ait olduğu kaydedildi. Yıldırım'ın profesyonel iletişim ağı LinkedIn'de kendisini "Harmony Enterprises'da yetkili müdür" olarak tanıttığı tespit edildi. Ayrıca Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın FETÖ’nün ABD’deki kuruluşları olan Hudson Türk Amerikan Kültür Derneği ve Barış Adaları Enstitüsüne (Peace Islands Institute) 9 işlemde toplam 36 bin 379 ABD doları gönderdiğinin de anlaşıldığına Akıncı Üssü iddianamesinde yer verilmişti. Bu arada Adil Öksüz'ün kayınpederi (Abdulhadi Yıldırım’ın babası) Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in (Abduhadi Yıldırım’ın kız kardeşi) yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca FETÖ'nün "Rusya İmamı" olduğu iddia edilen Yıldırım'ın kardeşi Ali Sami Yıldırım ile eniştesi, gazeteci Erdal Şen ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan açılan dava suçlu bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Ali Sami Yıldırım'ın 7 yıl 6 ay, Erdal Şen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.