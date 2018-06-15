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    Bakan Fakıbaba'dan Suruç açıklaması

    DHA
    15.06.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kardeşini kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldızın yanına giderek başsağlığında bulundu.

    Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belirlenip yargılanacağına inanıp, güvendiğini belirten Fakıbaba, şöyle konuştu:

    "Bizler de seçim çalışmaları kapsamında esnaflarımızı geziyoruz, dualarını ve desteklerini diliyoruz. Çoğu zaman esnaflar ’Başüstüne’ diyor, bazen de ’Vermiyoruz ’diyorlar. Ben olaydan sonra milletvekilimizle beraberdim. İbrahim Halil Yıldızın rahmetli ağabeyi ve 3 tane çok ağır yaralı yeğeniyle birlikte bu dükkana giriyorlar. Dükkana girdiklerinde şunu söylüyorlar. Vekilimize Bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musun? diyor. O sırada milletvekilimiz olayı anlayıp, olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Daha sonra olay patlak veriyor. İnsanlar ’Oy vermiyor’ diyebilir. ’Biz sizi beğenmiyoruz’ diyebilir. Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belli olacağına biz yargıya inanıyoruz ve güveniyoruz. Suruç bir kardeşlik şehridir. Suruç'ta benim kardeşlerim bu oyuna gelmeyeceklerini, inanarak söylüyorum. Bu şekilde planlı bir oyuna ilk defa şahit oluyorum. Suruçlular bu oyunu bozacaktır. Şu anda 4 ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla Ankara'nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir."

    Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , Saldırı , son dakika , haberler
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