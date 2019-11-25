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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-
25.11.2019 - 21:30, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin’e iade etti

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye’de yaşarken vefat eden yabancı uyruklu kişinin evinden çıkan ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olduğu belirlenen 2 tarihi eseri, Ankara’da düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li’ye teslim etti.

Türkiye’de bulunan ve yabancı uyruklu bir kişi tarafından yurt dışına çıkarılmak istenen Tang Hanedanlığı devrine ait fresk ile Sui Hanedanlığı devrine ait figürün, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kişi tarafından bakanlığa teslim edilen iki tarihi eser, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li’ye teslim edildi.

Tarihi eserlerin teslim töreninde konuşan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının, geçmişi aydınlatan ve bilim hayatına katkıları olan büyük eserler olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, bu eserlerin bilimsel ve sanatsal açıdan tüm insanlığın ortak değerleri olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Ersoy, Fethiye Müzesi’ne başvuruda bulunan yabancı uyruklu kişinin, iki kültür varlığını getirip, bunların vefat etmeden önce, Fethiye’de yaşayan annesine ait olduğunu ve diğer eşyalar ile birlikte kendi ülkesine götürme istediğinde bulunduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Yapılan incelemede söz konusu eserlerin, Çin kültürüne ait olduğuna ilişkin oluşan kanaatimiz sonucunda, kültür varlığı talanından çok muzdarip olmuş bir ülke olmanın sorumluluğu ile Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine, eserlerin fotoğrafları iletilerek, bunların yasal olarak edinilmesinin mümkün olup olmadığı sorulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri eserlerden biri olan freskin, milattan sonra 618-907 yılları arasında varlık göstermiş olan Tang Hanedanlığı’na, heykelciğin ise milattan sonra 557-618 yılları arasında hüküm sürmüş olan Suı Hanedanlığı’na ait olduğu bilgisini, bilimsel raporlarla ülkemize sunmuşlardır. Bunun üzerine bakanlığımızca eseri elinde bulunduran kişi ile irtibata geçilerek, konu ulusal ve uluslararası boyutu açıklanmış ve bu eserlerin Çin Halk Cumhuriyeti’ne teslim edilmesi için bakanlığımıza emanet edilmesi önerilmiştir. İsminin gizli kalmasını isteyen bu kişinin, sürecin başından sonuna dek hep iyi niyetle hareket ettiğini, hiç bir ülkenin kültür varlığının yağmalanmasına vesile olmak istemediğini ve arabuluculuk girişimimiz üzerine eserleri gönüllülük esasına dayanarak, Çin Halk Cumhuriyeti’ne devretmeyi kabul ettiğini, paylaşmak isterim."

Büyükelçi Deng Li ise, Türkiye’nin gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

 

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