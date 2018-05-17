Bakan Arslan: Hiçbir şekilde böyle bir yazılım almadık

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nün casus yazılım aracılığıyla dinletildiği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Arslan, şunları söyledi: "Bu tür söylemleri biz de dinliyoruz. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu, bu anlamda sadece mahkemeler marifetiyle veya hakimler marifetiyle verilen kararlar çerçevesinde dinleme için uç veren bir kurum. BTK'ya karar geliyor, karar geldikten sonra da BTK içerisinde hakim arkadaşlar var. Onlar inceliyor, doğrudur derse uç veriyor. İçeriğiyle de ilgilenmiyor. BTK marifetiyle bu tür bir yazılımın satın alındığı ve bunun dinleme için kullanıldığı ifade ediliyor. Böyle bir şey yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yüzde 100 söyleyeyim, bakanlık olarak bizim böyle casus yazılım almamız söz konusu olamaz. Keşke, CHP'liler ilk önce bize sorsalardı."