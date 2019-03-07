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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (DHA)
07.03.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kutlama mesajı okudu.

Akar'ın mesajı şu şekilde: "Deniz Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr mensupları, değerli silah arkadaşlarım, büyük çaplı, geniş kapsamlı bir deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2019'da icra ettiğiniz başarılı faaliyetleri büyük bir gurur ve heyecanla Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte takip ettim.

Tatbikat sırasında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının mavi vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha yeniden müşahede ettim.

Mavi Vatanın yılmaz koruyucuları, kahraman leventler; Sizler, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra tüm dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak dünya barış ve istikrarına da önemli katkı sağlamaktasınız. Yoğun bir emek sarf ederek ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde hazırlandığınız bu tatbikatı başarıyla icra etmeniz nedeniyle sizleri en içten duygularla kutluyorum.

Tatbikatın planlanmasında, icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen bu tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını, ayrıca bu tatbikata katılan Kara, Hava ve Sahil Güvenlik mensuplarını şahsım, Genelkurmay Başkanımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız adına can-ı gönülden bir kez daha kutluyorum. Pruvanız Neta, Denizleriniz Sakin olsun. Hepinizi pak alınlarınızdan öpüyorum." 

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