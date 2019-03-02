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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
02.03.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan flaş açıklama! "Hazırlıklar tamam, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gereği yapılacak"

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Bakan Akar'dan flaş açıklama! "Hazırlıklar tamam, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gereği yapılacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bunu yapacağız. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." dedi.

Akar, 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından il merkezine geçerek esnafı ziyaret etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerine giden Akar, vatandaşlarla sohbet etti.

Halkın yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Akar, istekleri kırmayarak vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Cep telefonu satan bir iş yerindeki müşterilerle konuşan Akar, lise öğrencisi bir gence, telefona çok bağımlı olmaması, derslerine çalışması tavsiyesinde bulundu. Tatlı satan bir iş yerini de ziyaret eden Bakan Akar, buradan satın aldığı tatlıyı kendisini bekleyen vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Akar, daha önce Ağrı’da görev yaptığını, çocuklarının burada doğduğunu anlattı. Yıllar sonra yeniden Ağrı'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Akar, Ağrılıların her şeyin en iyisine layık olduğunu, gösterecekleri ferasetle de seçimlerde gereğini yapacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin çevresinde ciddi askeri ve siyasi durumların olduğunu, bunların çözülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Akar, şunları söyledi:

Bakan Akardan flaş açıklama Hazırlıklar tamam, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gereği yapılacak

"Terör belasına karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah  en son terörist etkisiz hale getirilerek bu terör belasından ülkemiz ve aziz  milletimiz kurtulacak.  Daha önceden beri birtakım hile ve hurdayla  egemenliğimize, bağımsızlığımıza kast etmeye çalışanlara karşı egemenliğimizi  sonuna kadar koruduk. Yeni birtakım olay ve oyunlarla yine bir şekilde ülkemize  ve milletimize karşı hile, fitne ve fesat içindeler ancak Allah'ın izni,  milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla inşallah bunların hepsini daha önce  olduğu gibi yine bir şekilde akamete uğratacağız. Bu küresel paylaşım çetelerinin  başarılı olmasını engelleyeceğiz."

FETÖ, DEAŞ, PKK/YPG terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam  ettiğini belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle içindeki FETÖ'cüler temizlendikçe Silahlı Kuvvetlerimiz  güçlenmekte, bizim kahraman ve fedakar Mehmetçiğimiz kendisine verilen görevleri  üstün başarıyla yapmak suretiyle herhangi bir boşluğa meydan vermemektir. Bu  şekilde, bu çetelerin ve onların arkasındaki  emperyalistlerin hesapları bozuldu.  Yine bu şekilde, çalışmalarımızla bu oyunları bozmaya devam edeceğiz."

"PKK HİÇBİR ZAMAN KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TEMSİLCİSİ OLAMAZ"

Türkiye’nin hedefinde sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Bakan  Akar, şöyle konuştu:

"Bazı alçaklar fitneyle, fesatla aramıza bir mesafe sokmaya, hile  yapmaya çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin  hedefinde hiçbir zaman Kürt kardeşlerimiz olmamıştır. Kürtler bizim  kardeşimizdir. Et ve tırnak gibiyiz. Biz binlerce yıldan beri aynı coğrafyayı,  aynı ekmeği paylaşıyoruz. Biz ayrı olamayız. Biz, biriz ve beraberiz. Bu  mücadeleyi omuz omuza yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz sadece ve  sadece teröristlerdir. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz.  Böyle bir şey asla mümkün değildir. Bizim yaptığımız mücadele FETÖ, PKK/YGP ve  DEAŞ teröristleri ve bunların uzantılarına karşıdır. Özellikle dışarıda, batı  basınında bunu çarpıtmaya, istismar etmeye çalışıyorlar. Öyle bir hava veriyorlar  ki bizim YPG/PKK ile olan mücadelemizi 'Türk-Kürt mücadelesi' gibi göstermeye  çalışıyorlar. Bu, yapılabilecek en büyük alçaklıktır. Böyle bir şey asla söz  konusu değil."

Bakan Akardan flaş açıklama Hazırlıklar tamam, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gereği yapılacak

"HİÇBİR ŞEKİLDE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Hudut güvenliğinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde egemenlik ve bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz, hiçbir şekilde hak ve hukukumuzu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Bir tek çakıl taşımızı dahi kimseye vermeyeceğiz. Diğer taraftan da kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak üzere Irak'ın ve tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız ancak hakkımızı ve hukukumuzu korumak, 82 milyonluk milletimizin rahatını, huzurunu, güvenliğini sağlamak bakımından da hiçbir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna asla müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken ne varsa 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bir tarafta Münbiç, diğer tarafta Fırat'ın doğusu meselesi var. Bununla ilgili çalışmalarımızı çok yoğun şekilde sürdürüyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu yapacağız. Bunun hiç lamı cimi yok. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız. Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."

 

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