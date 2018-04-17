Bahçeli'nin erken seçim çağrısına hangi parti ne yanıt verdi...

Bahçeli, bugün 16 Nisan Halkoylamasıyla onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne herhangi bir gecikme olmaksızın geçilmesinin "milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal aldığını" belirtti. Bahçeli, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimi yapılacağını anımsatarak, bu seçime 11 ay 14 gün kaldığına dikkati çekti. Bahçeli, takvime göre, yerel seçimden 7 ay 3 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi yapılacağını ifade etti.

Yerel seçimden sonra Türkiye'nin hangi badirelere maruz kalacağını tahmin etmenin zor olmayacağını belirten Bahçeli, "Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır. Mahalli idareler seçiminde yaşanması muhtemel kutuplaşma ve anlaşmazlıkların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı, ne gibi olumsuzluklara kapı aralayacağı, Türkiye'yi nerelere sürükleyeceği az çok malumumuzdur. Bu riski kaynağında kesmek, demokrasinin erdem ve ilkeleriyleülkemizin ufkunu aydınlatmak başlıca amacımızdır." dedi.

26 AĞUSTOS'TA ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Bahçeli, önlerinde iki seçeneğin bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin normal tarihi olan 3 Kasım 2019 beklenecek; ya da milli mecburiyet ve ortaya çıkan meşru gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde, Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. 26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim." ifadesini kullandı.





MHP: BU BİR TEKLİF

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısıyla ilgili, "AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif." dedi. Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin konuya ilişkin yarın görüşeceklerini ve bu görüşmenin ardından konunun netleşeceğini söyledi. Yalçın, erken seçim teklifinin gerekçelerine ilişkin şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte uyum yasaları çıktıktan sonra 18 ay gibi bir süre beklemek sakınca doğurur. MHP, bir teklif olarak 26 Ağustos'u ortaya koymuştur. Bu bir tekliftir. Kabul görmesi için iktidar partisinin 'evet' demesi lazım. Takdir onlarındır. AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif.

CHP'DEN HAZIRIZ MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçime hazır olduklarını belirtti. Tezcan, "Hodri meydan, biz CHP olarak her zaman seçime hazırız, hazır olduğumuzu da söyledik. Seçimle ilgili bugüne kadar konuşmalar devam ederken, daha önce kulislerde yorumlar yapılırken, bizim her zaman söylediğimiz şey şuydu: ’Biz CHP olarak iktidar olmaya talibiz, iktidar olmanın yolu seçim ve sandıktan geçer, hodri meydan.’ Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu tüm temel sorunların sebebi şu anda iktidardaki tek adam rejimidir. Tek adam koalisyonu Türkiye’yi çözümsüz bir noktaya sürüklemiştir. İşsizlik, yoksulluk, eğitimdeki çöküş, toplumsal çatışma, kutuplaşma, demokrasi ve özgürlüklerin yok olması, hukuk ve adaletin yok olması gibi temel meselelerimizin tamamının sorumlusu tek adam rejimidir. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu milletin işe el koymasıdır. O da sandıktan geçiyor, bu nedenle yönetemeyen hükümetin, iç ve dış siyasetteki başarısızlığın bedelini halkımız ödüyor. O zaman millet sandıkta tek adam rejimine gerekli dersi verecektir. Biz o yüzden buna hodri meydan diyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısının ardından erken seçimle ilgili soru üzerine "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" yanıtını verdi.





HDP: HODRİ MEYDAN DİYORUZ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan erken seçim çağrısı için "Devlet Bahçeli, bir erken seçimden bahsetti. Peki, OHAL süreci devam ederken bir seçim sürecini bu ülke nasıl kaldıracak? Çıkardığınız antidemokratik yasalar, seçim yasaları varken bu ülke demokratik bir şekilde nasıl seçime gidecek? Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız. İşte, il eş başkanlarımız buradadır. Bütün il eş başkanlarıma çağrı yapıyorum, yapılacak olan erken seçimlere herkes hazırlıklı olsun" diye konuştu.

İYİ PARTİ: TELAŞLANACAK BİR DURUM YOKTUR

Akşener şunları söyledi: Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos’la ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Şimdi eminin herkesin kafasında 'İYİ Parti ne düşünüyordur?' diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten, ağır bir karartma uygulanan ve bütün toplantılarda, İYİ Parti'nin konuşulduğu televizyon programlarında ama bizim arkadaşlarımızın yer almadığı bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Tekraren söylüyorum; erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur."

SP: AÇIKLAMA UYGUN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bahçeli’nin erken seçim ilgili yaptığı açıklamayı uygun bulduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. Yani iktidar partisi, içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Bir şaşkınlık içerisinde, bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz. Biz zaten bu çalışmalara hazırız. Bu çalışmalar şu anda bir bakıma yürüyor. Ama esas kararı nihayetinde iktidar partisi verecek. Bugün grup toplantısında pek bir ses çıkmamış, oradan bekleyip göreceğiz” dedi.

26 AĞUSTOS DEDİ DİYE OLACAK DEĞİL

Bahçeli’nin verdiği tarihin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “Bu tarih tabii ki çok uygun bir tarih değil. İlla ‘26 Ağustos’ dedi diye 26 Ağustos olması gerekmez. Eylül içerisinde Ekim’in içerisinde herhangi bir gün olabilir bizim için. Onlar herhalde kendi aralarında anlaşırlar. Biz de ona göre hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz, biraz hızlandıracağız o kadar” diye konuştu.

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