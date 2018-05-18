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    Bahçeli'nin af ısrarı

    ANALİZ HABER: NURAY BABACAN
    18.05.2018 - 01:28 | Son Güncelleme:

    İKTİDAR partisi, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarcı olduğu ‘kısmi af’ çağrısı konusunda pozisyonunu koruyor. AK Parti içerisinde, “Bahçeli ile polemiğe girmeme ve bu konuyu gündemden düşürme” kararı alındı. Affın gündemlerinde olmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda yöneltilen sorulara yanıt vermemeyi tercih ettiği biliniyor.

    AK PARTİ KAPATMAKTAN YANA

    AK Parti’nin, hafta sonu da dahil, TBMM Genel Kurulu’nu çalıştırma kararına rağmen son torba tasarısını hızla görüşüp Meclis’i tatile sokma kararında da, af polemiğinin uzamamasının etkili olduğu biliniyor. AK Parti kurmayları, seçimler öncesinde alınacak bir af kararının seçmen tabanında karşılığı olmadığına dair yapılan araştırmalar nedeniyle de bu öneriye sıcak bakmıyor. Parti kurmayları, iki partinin ilk kez bu kadar ayrı görüşte olmasının seçim ittifakına zarar verip vermeyeceğini değerlendirmeye başladı. AK Partililer, YSK’nın takvimine göre, bugün seçim ittifakı yapan partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü olması nedeniyle görüş ayrılığının büyümeden sürecin tamamlanmasını istiyorlar.

    EĞER ŞARTLAR ZORLARSA

    İktidar partisi, erken seçim gündeme gelmeden önce zaman zaman dile getirilen şartlı salıverme ve cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için yapılan taslak çalışmalara rağmen bu başlığın tartışılmasını istemiyor. Ancak şartların değişmesi, af veya kısmi şartlı salıverilmenin gündeme gelmesi durumunda neler olabileceği de değerlendiriliyor. Siyaseten zorunlu kalınması durumunda, bu konuda başvurulabilecek hukuki seçenekler bulunuyor. Buna göre TBMM’nin tatiline son verilerek, bu konuda hazırlanacak bir teklifin yasalaşması gerekecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman doğrudan Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bunun yanı sıra 110 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir. Bütün bu yollar için AK Parti’nin bunu istemesi, bu durumda da 330 milletvekilinin oyu gerekiyor.

    TARTIŞMALI SEÇENEKLER

    Diğer bir tartışma başlığını ise AK Parti’nin çıkardığı ‘Yetki Yasası’ oluşturuyor. Ancak alınan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum düzenlemelerini yapmak ve devletin yeniden yapılanmasını sağlamak için kullanılabileceği, herhangi bir af veya şartlı salıverme düzenlemesine izin vermediği biliniyor.

    Halen süren OHAL’e bağlı olarak kararname çıkartılarak affın yapılması ise hukuken tartışmalı görülüyor. Bu yolla yapılabilecek ‘şartlı salıverme’ düzenlemesinin ise Devlet Bahçeli’nin talebini karşılayamayacağı belirtiliyor.

     

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