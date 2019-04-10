Bahçeli’den ‘yeni seçim’ çıkışı

İSTANBUL’DA KARGAŞA VAR

“Seçimlerden sonra, her seçimde olduğu gibi, rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye, her adaya göre anlayış farklılığı koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır. Yapılması gerekir. İtirazları da en kısa sürede değerlendirmek suretiyle Türkiye’yi normalleştirmekte yarar vardır. Fakat şu an için bazı yerlerde, mazbatalar alınmakla beraber, özellikle Türk siyasi hayatında, ekonomik hayatta, sosyal hayatta önemli yeri olan, uluslararası gözlemcilerin yakından takip ettiği İstanbul’da kargaşa yaşanmaktadır.

DEMOKRASİ İÇİNDE ARANMALI

Seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştu. Bu farkı değiştirilebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. O günden bugüne kadar da önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Bu tabiidir, ama şimdi işi kargaşaya, aceleciliğe, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa alsın, Türkiye’de İstanbul’u tartıştırabilecek bir zemine Türkiye’yi sürüklemek doğru değil. O sebepten itirazların sonucu alınmalıdır. Karar ne ise YSK bunu vermelidir; ama bütün bunlara rağmen ortada halen seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar, Türkiye’yi kaosa, kargaşaya sürükleyebilecek hatalara doğru yöneliyorsa, Türkiye’yi huzursuzluğa itebilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokraside aranmalıdır.

60 GÜNDEN SONRAKİ İLK PAZAR GÜNÜ

Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilinir. Bunun süresi 60 gündür.

60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Bundan gocunmaya gerek yok. Madem ki her konuda iddialısınız, seçimin yenilenmesi sırasında da bu iddianızı taşıyabilecek çabalar içerisinde olabilirsiniz.

Ama şu an için YSK’ya yapılmış itirazları takip etmeliyiz. Televizyonlarda ileri geri konuşmalarla, toplumsal gerilim yaratabilecek yaklaşımlarda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Tartışma İstanbul olduğu, mazbatayı alıp almamaktaki tartışma orada derinleştiği için eğer bazı ilçelerde çok sağlıklı yapıldığına dair partilerin de kanaati hâkim olmuşsa onların dışında da yapılabilir. Ama seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye’yi huzurlu kılmak daha akılcıdır.”

YAVAŞ’A: BENİM BAŞKANIM DİYEMEM

(Mansur Yavaş) Mazbatayı almıştır; sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir; ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek başka şeydir. Onun için benim Ankara’daki belediye başkanına yaklaşımım şudur; aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama ‘benim belediye başkanım’ diyemem.