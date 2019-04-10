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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bahçeli’den ‘yeni seçim’ çıkışı

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Bahçeli’den ‘yeni seçim’ çıkışı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’daki seçim süreciyle ilgili, “Sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde sonuçlanmışsa o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni seçim de düşünülebilinir” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret eden Bahçeli, gazetecilerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

İSTANBUL’DA KARGAŞA VAR

“Seçimlerden sonra, her seçimde olduğu gibi, rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye, her adaya göre anlayış farklılığı koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır. Yapılması gerekir. İtirazları da en kısa sürede değerlendirmek suretiyle Türkiye’yi normalleştirmekte yarar vardır. Fakat şu an için bazı yerlerde, mazbatalar alınmakla beraber, özellikle Türk siyasi hayatında, ekonomik hayatta, sosyal hayatta önemli yeri olan, uluslararası gözlemcilerin yakından takip ettiği İstanbul’da kargaşa yaşanmaktadır.

Bahçeli’den ‘yeni seçim’ çıkışı

DEMOKRASİ İÇİNDE ARANMALI

Seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştu. Bu farkı değiştirilebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. O günden bugüne kadar da önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Bu tabiidir, ama şimdi işi kargaşaya, aceleciliğe, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa alsın, Türkiye’de İstanbul’u tartıştırabilecek bir zemine Türkiye’yi sürüklemek doğru değil. O sebepten itirazların sonucu alınmalıdır. Karar ne ise YSK bunu vermelidir; ama bütün bunlara rağmen ortada halen seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar, Türkiye’yi kaosa, kargaşaya sürükleyebilecek hatalara doğru yöneliyorsa, Türkiye’yi huzursuzluğa itebilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokraside aranmalıdır.

60 GÜNDEN SONRAKİ İLK PAZAR GÜNÜ

Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilinir. Bunun süresi 60 gündür.

60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Bundan gocunmaya gerek yok. Madem ki her konuda iddialısınız, seçimin yenilenmesi sırasında da bu iddianızı taşıyabilecek çabalar içerisinde olabilirsiniz.

Ama şu an için YSK’ya yapılmış itirazları takip etmeliyiz. Televizyonlarda ileri geri konuşmalarla, toplumsal gerilim yaratabilecek yaklaşımlarda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Tartışma İstanbul olduğu, mazbatayı alıp almamaktaki tartışma orada derinleştiği için eğer bazı ilçelerde çok sağlıklı yapıldığına dair partilerin de kanaati hâkim olmuşsa onların dışında da yapılabilir. Ama seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye’yi huzurlu kılmak daha akılcıdır.”

YAVAŞ’A: BENİM BAŞKANIM DİYEMEM

(Mansur Yavaş) Mazbatayı almıştır; sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir; ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek başka şeydir. Onun için benim Ankara’daki belediye başkanına yaklaşımım şudur; aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama ‘benim belediye başkanım’ diyemem.

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