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Haber Giriş: 16.01.2020 - 18:18,Son Güncelleme:/

Bahçeli'den sürpriz hediye! 'Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım'

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Bahçeli'den sürpriz hediye! 'Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a klasik otomobillerinden birini hediye etti. Karataş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım' dedi.

Klasik otomobillere ilgisi bilinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, koleksiyonunda yer alan ve en değerli otomobillerden biri olan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes'i MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a hediye etti.

TWITTER'DAN DUYURDU

MHP'li Karataş, otomobili teslim aldıktan Twitter hesabından fotoğraf paylaştı. Karataş paylaşımdan, 'Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum...' ifadelerini kullandı

Bahçeliden sürpriz hediye Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım


 

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