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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.03.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Bahçeli'den Bilecik'te önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları: 

Zillet ittifakını oluşturan partiler beka sorunu yoktur diyor. Bunu gelsinler Ertuğrul Gazi’nin huzurunda söylesinler.

Büyük milletlerin he zaman beka sorunu vardır. Türk milleti büyüktür ve her zaman da büyük kalacaktır.

Bugün beka sorunlarımız geçmişe göre ağırlaşmıştır.

Beka olmadan siyaset yapmanın manası söz konusu mu 31 Mart gelip çattığında zillet ittifakına Söğüt’ün tutumunu gösterecek misiniz?

Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler.

Beka olmadan belediyenin bir manası var mıdır? Nerede fitne, nerede husumet zillet oradadır.

CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur. Gerçek CHP’lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan…

Atatürk’ün partisi terör örgütleri ile düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındadır.

CHP genel başkanı PKK ve YPG’yi mazlum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor.

Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize roket atıldı. Zillet ittifakının gözleri var görmüyor kulakları var duymuyor. Cumhur kaderine leke sürdürmeyecektir. İnancımız budur.

Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar, 'Türkiye köşeye sıkışsın' diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar. Dünün tekfurları neyse bugünün iş birlikçileri aynıdır. Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır.

Bahçeli, Söğütte Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti
Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti
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