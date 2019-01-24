Bahçeli’den Muharrem İnce'ye: Vay densiz vay...

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:



31 Mart 2019’da inanıyorum ki Türkiye ehline teslim edilecektir. Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Belalar kol geziyorsa silip atacak direyet vardır bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa hepsini def edecek hamiyet vardır heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır bu salondadır.



Ülkücü hareket korkusuzdur, vicdanlıdır, akıl doldudur…



İçinde bulunduğumuz zaman kesiti kutlu davamızın 3 önemli gelişmesinin yıl dönümüdür. Bunların ilki 9 Ocak 2019 ülkü ocaklarımızın kuruluşunun 50. yılıdır. Ülkü ocaklarımızın varlığı ile her daim iftihar ettik.



İkinci olarak 26 yıl önce partimizin ismi tekrar MHP olarak kabul görmüştü.

Bu dava kutludur, bu dava şehitlerin kanı üzerinde yükselmiş bugünlere gelmiştir. Biliniz ki mert kovalar namert düşer. Davamıza gölge düşürenler kaçmaya mecburdur. Bunlar kaçtıkça biz kovalamaya mecburuz.



MHP için imkansız diye bir şey yoktur. Böyle bir şey kitabımızda yazmaz, yazmayacak ve asla da yazmayacaktır.



İman varsa imkan vardır, irade diriyse istiklal güvendedir, istikbal güvence altındadır.



Türk milletine hizmet yolunda imkansızlık varsa mutlaka üstesinden geleceğiz



Üçüncü olarak önümüzdeki 9 şubat günü MHP’nin 50.yılını şölen havasında çok büyük ve görkemli bir törenle kutlayacağız.

Partimizin yaşı 50’dir, siyasetimizin yaşı 71’dir, davamızın yaşı ise Türklüğün yaşı ile yaşıttır ve eşittir.



Diyorum ki nice 50 yıllara nice 500 yıllara doğru bu dava yürüsün dursun. Şehitlerimiz ve gazilerimiz emin olsun mücadelemizden dönmeyiz.



Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor hem de tarihe şahitlik ediyoruz.



MHP Türkiye’nin önünü açıyor. MHP olarak çıkar gözetmeksizin milli bekamızın haklarını savunmak için herhangi bir pazarlık gütmeden, al ver davasının içinde olmadan ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 31 Mart seçimlerini de bu şekilde kavrıyoruz.



1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Yeni sistemin mimarlarından biri de MHP’dir. 31 Mart aynı zamanda bir beka meselesidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kökleşmesi hayat memat meselesidir. Cumhur ittifakının zafere imza atmasını amaçlıyoruz.



MUHARREM İNCE'YE SERT SÖZLER...

Bizim için beka her şeyin önündedir, üstündedir. Beka yoksa, belediye taş yığınıdır. Beka yoksa, varoluşumuz hüsrana uğramışsa 'ne yapalım, belediyeyi nasıl yapalım" siyaseti... Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor. 31 Mart yerel idare seçimlerinin beka ile ne işi varmış? İnce ince nifak taşları döşeyen orada burada partisinin genel başkanının hedef alan bir zatta cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş.



Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet takdir etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız?



Zaten zillet koalisyonu 31 Mart’ı beka olarak görseydi biz kendimizi sorgulardık.

Güvenli bölge önerisini terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynuyor.

Kürt ne kadar Kürt'se, biz de o kadar Kürt'üz. Biz ne kadar Türk'sek, Kürt de o kadar Türk'dür. ABD'nin uluslararası hukuka tamamen aykırı ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa bilinsin ki Ortadoğu'da meydana gelecek durumlar bu günleri mumla aratacaktır.

ABD'de kanama vardır, güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir. Yeni bir Barzani modeli kafalardadır. Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir.

Nefsimize diz çöktüremezsek davamızı devletleştiremeyiz. Cumhur ittifakı Türkiye’nin geleceğini kuruyor. Buna uygun hazırlık içinde olmalıyız.



Ben de diyorum ki; Beka için milli karar cumhur için isikrar…

Rehavete kapılamadan ihmale düşmeden 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

AK Parti adaylarının olduğu yerde AK Partililere oy ve destek vereceğiz. Mücadelemizi gölgelemeyi aklından geçirenleri hep birlikte engelleyeceğiz.



Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar yalanlarla hayali seçmen üretmeye kalkanlar beyhude yere çabalamasın alayının oyununu bozacağız. Sabırla gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan 31 Mart’ta cumhur ittifakını başarı ile buluşturacağız.

Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız.