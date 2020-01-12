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Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 12.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bahçeli uyardı: Trollere dikkat

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bahçeli uyardı: Trollere dikkat

Partilileri uyaran Devlet Bahçeli, “Kafanıza göre konuşmayın, sosyal medya trollerine dikkat edin” dedi.

MHP MYK, MDK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları, Bahçeli’nin başkanlığında iki gün sürecek kampa girdi. Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başlayan kampın ilk günü basına kapalı yapıldı. Suriye ve Libya gibi konular başta olmak üzere Kanal İstanbul, terörle mücadele ile Cumhur İttifakı’nın 2020 yılında izleyeceği politika gibi gündeme ilişkin konular ele alındı. Edinilen bilgiye göre Bahçeli açılış konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl bu toplantıyı yapacaktık. Elde olmayan sebeplerden dolayı ertelendi. Ama şimdi iyiyiz” dedi.

Devlet Bahçeli, toplantıda Cumhur İttifakı ile ilgili de partililere uyarılarda bulundu. Cumhur İttifakı ilkelerine uyulması gerektiğini belirten Bahçeli, “Kimse kafasına göre konuşmasın. Bilmediğiniz konularla ilgili konuşma yapmayın. Konuyu önce araştırın. Provokasyonlardan uzak durun. Televizyon programlarına çıkan bazı katılımcılar fazla provokatif konuşuyor. Ayrıca, sosyal medyadaki trollere dikkat edin” dedi. 

Bahçeli uyardı: Trollere dikkat

TOPLANTI ÖNCESİ KAHVE MOLASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kampına başkanlık etti. Bahçeli, toplantının yapıldığı otelin lobisinde kısa bir süre oturarak kurmaylarıyla birlikte kahve içti. (Selahattin SÖNMEZ)

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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