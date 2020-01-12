Bahçeli uyardı: Trollere dikkat

MHP MYK, MDK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları, Bahçeli’nin başkanlığında iki gün sürecek kampa girdi. Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başlayan kampın ilk günü basına kapalı yapıldı. Suriye ve Libya gibi konular başta olmak üzere Kanal İstanbul, terörle mücadele ile Cumhur İttifakı’nın 2020 yılında izleyeceği politika gibi gündeme ilişkin konular ele alındı. Edinilen bilgiye göre Bahçeli açılış konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl bu toplantıyı yapacaktık. Elde olmayan sebeplerden dolayı ertelendi. Ama şimdi iyiyiz” dedi.

Devlet Bahçeli, toplantıda Cumhur İttifakı ile ilgili de partililere uyarılarda bulundu. Cumhur İttifakı ilkelerine uyulması gerektiğini belirten Bahçeli, “Kimse kafasına göre konuşmasın. Bilmediğiniz konularla ilgili konuşma yapmayın. Konuyu önce araştırın. Provokasyonlardan uzak durun. Televizyon programlarına çıkan bazı katılımcılar fazla provokatif konuşuyor. Ayrıca, sosyal medyadaki trollere dikkat edin” dedi.

TOPLANTI ÖNCESİ KAHVE MOLASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kampına başkanlık etti. Bahçeli, toplantının yapıldığı otelin lobisinde kısa bir süre oturarak kurmaylarıyla birlikte kahve içti. (Selahattin SÖNMEZ)