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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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25.09.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

Bahçeli: Türkçe’yle şer oyunu bozarız

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Bahçeli: Türkçe’yle şer oyunu bozarız

MHP lideri Devlet Bahçeli 26 Eylül Türk Dil Bayramı ile ilgili Twitter'dan mesaj paylaştı. Bahçeli "Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe’yle şer oyunu bozarız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajları şöyle: 

"Bugün günlerden TÜRKGÜN’ü; çağı Türkçe kavrayışın gücü, dünyayı Türkçe okuyuşun künhü. TÜRKGÜN tasavvur ve tahayyülün Türkçe’yle tezahürünün övüncü. Ninnisini Türkçe duyan, niyeti Türkçe olan, nifakı Türkçe’yle budayan, hadiseler karşısında nihal gibi duran bir şuurun övgüsü.

26 Eylül Türk Dil Bayramı’nda dilimizin değerini, engin zenginliğini, emsalsiz önemini gururla idrak ediyor, parlak ve yüksek bir ufuk çizgisine haiz olduğuna inanıyorum. Türkçe milli varlığımızın alametifarikası, milliyet vakarımızın iftihar kaynağıdır.

Türkçe, Türk milletinin ağzında anasının ak sütüdür.

"MİLLİYETPERVER OLMAK LİSANPERVER OLMAKTIR"

Merhum Ömer Seyfettin bakınız ne kadar derin bir muhakeme ve müşahedeyle bizlere seslenmişti: “Ne vakit milliyetin kıymeti bilindi, Türkçe’ye doğru büyük bir temayül başgösterdi. Milliyetperver olmak lisanperver olmaktır.”

Türklüğün omurgası, ana gövdesi, ana iskeleti, hasılı bütün bedeni Türkçe’dir.

Türkçe bizim için, tıpkı masallarda tasvir edildiği üzere; zümrüt dağlardaki zirve, mor sisli ormanlardaki ziynet, gümüş köpüklü çağlayanlardaki ziverdir. Türkçe, aynadaki akisimiz, tarihteki anımız, atideki ahlakımız, cihandaki adımız, geçmişteki namımız, gelecekteki bahtımızdır

Düşülen yada düşülmesi mümkün veya muhtemel olan gaflet uykusundan, cehalet çukurundan kah dürte dürte, kah ite kaka çekip çıkartacak kudret Türkçe’nin imkan ve ifadesinde gizlidir. Türkçe varsa millet vardır, Türkçe varsa Türk’üm doğruyum diyen nesiller muhakkak olacaktır.

Türkçe düşerse elimizden saz düşer,Türkçe susarsa dudaklarımızda söz donar.Diyor ya Yusuf Has Hacib,“diriyse insan nasıl söylemez,gerekli sözleri kişi gizleyemez.”Dil diriliktir,dil birliktir,dil temizliktir,dil bahtiyarlıktır,dil teslim olmayan dimağ,taviz vermeyen dik duruştur.

"TÜRKÇE’YLE GÖĞÜS GERECEĞİZ"

Birileri istiyor ki, daima felaket yağsın. Her felaketi bir diğeri takip etsin. Birileri diliyor ki, karışalım, kavgaya tutuşalım, kaosa takılalım! Vahi, vandal, vahim arzulara Türkçe’yle göğüs gereceğiz, Türkçe’nin ilham ve ibramıyla milli beka ve devletimizi yaşatacağız.

Türkçe çok geniş coğrafyalardaki nabız atışımız; muhtevasıyla helal hamurumuz, müktesebatıyla birlik ve beraberlik harcımızdır. Boşuna söylememiş merhum Gaspıralı İsmail: “Dilde, fikirde, işte birlik.” Dil giderse bağımsızlık gider, kök kurur, milli kimlik kavrulur.

Türkçe mukadderatımızın vatanı; bizi geçmişe bağlayan, gelecekle buluşturan, kaynaştırıp bir millete aidiyeti temellendirip tahkim eden zamanlar üstü kültürel bağ ve bağlantıdır. Türkçe Turan, Türkçe Türkiye, Türkçe Türk milletidir.

"TÜRKÇE’YLE ŞER OYUNU BOZARIZ"

Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe’yle şer oyunu bozarız.

Türkçe’yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız.

Türkçe umudumuz, istiklal sancağımızdır. 26 Eylül 1932’de toplanan Birinci Dil Kurultayının yıldönümünde büyük Türk milletinin Dil Bayramı’nı kutluyorum. Türkçe’ye emek ve ömür veren, gelişmesi için fedakarca çaba gösteren kahraman ecdadımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Türkçe gönüllülerine,Türkiye sevdalılarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum.Türkçe akıl,Türkçe irfan,Türkçe sabır,Türkçe muvaffakiyet senedi,muzafferlik beratıdır. Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: “Sözü çok dinle, fazla söyleme; akılla söyle, bilgiyle süsle.” Biz böyle yapıyoruz…"

 

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