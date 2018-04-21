Bahçeli: "MHP, cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ı destekleyecek"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kızılcahamam’da gerçekleştirilen “Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri-Milletvekilleri-İl Başkanları Müşterek Toplantısı” sonrasında basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin içte ve dışta karşı karşıya olduğu yüksek risk ve tehditlerin yeni bir siyasi durum değerlendirmesini, yeniden çizilecek bir yol haritasını adeta zaruri hale getirdiğine dikkat çeken Bahçeli, normal tarihi 3 Kasım 2019 olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin erkene alınmasına yönelik çağrı ve teklifinin kabul gördüğünü anımsattı. Türkiye’nin 24 Haziran’da sandığa gideceğini dile getiren Bahçeli, “Artık söz ve karar aziz milletimizindir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecektir. Partimiz Milletvekili Genel Seçiminde siyasi hükmü şahsiyetini muhafaza edip kendi aday listelerini Cumhur İttifakı kapsamında milletimizin onay ve takdirine sunarken, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak, inanıyorum ki, ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır” diye konuştu.

“YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN ALACAĞI KARAR, AÇIKLAYACAĞI TAKVİM HERKES İÇİN BAĞLAYICIDIR”

MHP’nin Cumhur İttifakı’nın başarıya ulaşması amacıyla imkanları nispetinde çalışacağını, Türkiye’nin her seçim çevresinde demokratik tutumunu ve milli duruşunu azimle göstereceğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

“24 Haziran 2018’de hangi partilerin seçime girip giremeyeceği, aday veya adayların kim ya da kimler olacağı bizim meselemiz, bizim gündemimiz değildir. Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır. Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir. Milliyetçi Hareket Partisi cumhurun beklentilerine, taleplerine, arzu ve hedeflerine tüm gücüyle ihtimam, itina ve irade gösterip siyasi faaliyetlerini bütünlük ve ahlaki süreklilik içinde icra edecektir. Hiçbir siyasi zihniyet, hiçbir siyasi aktör acziyet, atalet ve zafiyetinin faturasını oraya buraya çıkarmanın hazırlık ve hevesine kapılmamalıdır. Cumhur İttifakı, 16 Nisan Halkoylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bütün kurum, kural ve ilkeleriyle hayata geçirme konusunda tavizsizdir. Türk milleti yegane gücümüz, yegane umudumuzdur. Nitekim egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir.”

Türkiye’nin yönetiminde hukuki ve fiili durumların neden olduğu aksamaların, engellemelerin, gecikmelerin ve zayıflıkların yeni bir hükümet sistemiyle telafisinin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bu ihtiyaç karşılanmış, Türkiye’nin önü açılmış, ömrünü kısaltma girişimlerine demokrasinin erdem ve müktesebatıyla set çekilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimleri, Cumhuriyet’in yüzüncü yılına giden süreçte tarihi kavşaktır, talihli olmasını dilediğimiz dönüm noktasıdır. Siyaseti karaborsaya çeviren, karmaşık ve kaotik zihniyetleriyle sistem bunalım, hatta rejim krizi çıkarmak için ellerini ovuşturan müflis siyaset erbabına Türk milleti hak ettiği cevabı verecek, demokratik bedeli ödettirecektir. Tekraren parlamenter sisteme dönüş sinyalleri veren, bu kapsamda karanlık söylemlerle avunan tükenmiş siyasetçiler elbette millet iradesiyle terslenip tel tel dağılacaklar, neticede bozguna uğrayacaklardır. Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur. Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur. Milliyetçi Hareket Partisi bu namusu savunacak, bu ruha bağlı kalacak, üstelik ittifakın zaferi için geceyi gündüze katacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cumhurun mükafat ve muzaffer mihveridir” şeklinde konuştu.



“MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PAZARLIK YAPMAZ, YAPMAMIŞTIR”

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın şaşmaz ve şaibesiz iradeleri olduğunu söyleyerek, MHP’nin bu iradesini sonuna kadar koruyacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önşartsız yanında duracağını, desteğini harfiyen göstereceğini dile getirdi. Bahçeli, “Özellikle seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili olarak, danışıklı dövüş ithamında bulunanlar Cumhur İttifakı’nın başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan yalancılar ve gayri milli çevrelerin yancıları olan şuursuzlardır. Milliyetçi Hareket Partisi pazarlık yapmaz, yapmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilke ve ülküleri alınıp satılamaz, aksini iddia edenler ise hüsrana uğrayacak ahlaksızlardır. 24 Haziran 2018’de küresel saldırı ve tahakküme cevap verilecektir. 24 Haziran 2018’de kiralık ve proje terör örgütlerinin kumpas ve komplolarına milli irade haddini bildirecektir. 24 Haziran 2018’de Türk ve Türkiye düşmanları sandığa gömülecektir. Kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesi önümüzdedir. Türkiye’nin geleceği bizzat Türk milleti tarafından tayin ve tescil edilecektir. Bundan kaçış yoktur, bundan kurtuluş olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, MHP’nin tam bir uyum ve inanmışlıkla siyasi vaat ve sözlerine sadakat göstereceğini, Türkiye’nin bekasına tüm partililer ile birlikte katkı verip uğrunda mücadelesini kararlılıkla ifa edeceğinin altını çizdi.

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