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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bahçeli: Hedefe doğru koşuyoruz

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bahçeli: Hedefe doğru koşuyoruz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “31 Mart’ta milletimizin tercihi hangi istikamette tezahür ederse etsin, ‘Cumhur İttifakı’nın 2023 hedefleri asla tavsamayacaktır. Yekdil olacağız, yekvücut olacağız, yeknesak şekilde hareket edeceğiz. Hep birlikte tarihe not düşeceğiz. Biz ‘Cumhur İttifakı’ ile buluştuk, hedefe doğru koşuyoruz” dedi.

Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasının açılışında yaptığı basın toplantısında ve gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

KONSOLİDE OLDUK

“Cumhur İttifakı’nın 1398 belediyesinde konsolidenin nasıl olması gerektiği önemli bir sabrı, anlayışı gerektirir. Belediye başkanlıkları aynı zamanda bir nefis de taşır ise bazı konularda bu nefsi aşmak nefsi düzeltmek kolay olmuyor. Konsolide olacaktır. Daha önümüzde 28 gün vardır. O bakımdan zaten şu an konsolide olmuşuz. Toplam belediye sayısı 1389, burada ilan edilen belediye sayısı 825, Cumhur İttifakı 544, evrak teslim edemeyen 20, kadın aday 25, erkek aday 800. Bu bizim MHP’nin ittifak çerçevesinde ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Bunlar da konsolidenin ne olduğunu ifade eden metinlerdir. Zannediyorum bu metinler Sayın Cumhurbaşkanı’na da AKP’li yöneticiler tarafından ulaştırılacaktır. O sebepten dolayı konsolide demeye gerek yoktur. Yabancı bir kelimedir. Biz Cumhur İttifakı ile buluştuk, hedefe doğru koşuyoruz.”

MİLLİ ŞAMARI YİYECEKLER

“Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Ankara tam bağımsızlıktır, HDP’yle ittifak kurup PKK’nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart’ta milli şamarı yiyeceklerdir. Ankara Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP’nin eline geçemeyecektir. Büyükşehir belediye başkan adayımız Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazu ve işinin ehli olarak mutlaka başarıya ulaşacaktır. Desteğimiz tamdır. Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki’yle yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir. Ankara’da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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