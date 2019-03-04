Bahçeli: Hedefe doğru koşuyoruz
MHP Lideri Devlet Bahçeli, “31 Mart’ta milletimizin tercihi hangi istikamette tezahür ederse etsin, ‘Cumhur İttifakı’nın 2023 hedefleri asla tavsamayacaktır. Yekdil olacağız, yekvücut olacağız, yeknesak şekilde hareket edeceğiz. Hep birlikte tarihe not düşeceğiz. Biz ‘Cumhur İttifakı’ ile buluştuk, hedefe doğru koşuyoruz” dedi.
Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasının açılışında yaptığı basın toplantısında ve gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:
KONSOLİDE OLDUK
“Cumhur İttifakı’nın 1398 belediyesinde konsolidenin nasıl olması gerektiği önemli bir sabrı, anlayışı gerektirir. Belediye başkanlıkları aynı zamanda bir nefis de taşır ise bazı konularda bu nefsi aşmak nefsi düzeltmek kolay olmuyor. Konsolide olacaktır. Daha önümüzde 28 gün vardır. O bakımdan zaten şu an konsolide olmuşuz. Toplam belediye sayısı 1389, burada ilan edilen belediye sayısı 825, Cumhur İttifakı 544, evrak teslim edemeyen 20, kadın aday 25, erkek aday 800. Bu bizim MHP’nin ittifak çerçevesinde ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Bunlar da konsolidenin ne olduğunu ifade eden metinlerdir. Zannediyorum bu metinler Sayın Cumhurbaşkanı’na da AKP’li yöneticiler tarafından ulaştırılacaktır. O sebepten dolayı konsolide demeye gerek yoktur. Yabancı bir kelimedir. Biz Cumhur İttifakı ile buluştuk, hedefe doğru koşuyoruz.”
MİLLİ ŞAMARI YİYECEKLER
“Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Ankara tam bağımsızlıktır, HDP’yle ittifak kurup PKK’nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart’ta milli şamarı yiyeceklerdir. Ankara Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP’nin eline geçemeyecektir. Büyükşehir belediye başkan adayımız Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazu ve işinin ehli olarak mutlaka başarıya ulaşacaktır. Desteğimiz tamdır. Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki’yle yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir. Ankara’da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır.”
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