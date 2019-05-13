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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.05.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Bahçeli 16 il başkanını toplantıya çağırdı

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Bahçeli 16 il başkanını toplantıya çağırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'hemşehri profili' üzerinden şekillendirdiği 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için doğu ve güneydoğu illerinin ağırlıklı olduğu 16 il başkanını toplantıya çağırdı.

MHP lideri Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararının ardından çalışmaları başlattı. Bahçeli, seçim stratejisini İstanbul'daki hemşehri nüfusunu esas alarak belirledi. Bahçeli, bu kapsamda 4 gün önce İstanbul'da hemşehri nüfusu 250 bin ve üzeri olan MHP'nin Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin il başkanları ile bir araya geldi.

İKİNCİ TOPLANTI

MHP lideri Bahçeli, 'hemşehri harekatı' adını verdiği seçim stratejisi kapsamındaki ikinci toplantıyı 23 Mayıs Perşembe günü yapacak. Bahçeli, bu kez Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile bir araya gelecek.

Toplantıda büyükşehir belediye başkanlığı seçiminden zaferle çıkılabilmesi için 23 Haziran'a kadar MHP teşkilatlarının takip etmesi gereken temel stratejinin ayrıntıları üzerinde durulacak. İstanbul'daki seçmenlerin nabzını hemşehrilik bağları üzerinden tutmak üzere yapılacak çalışmalar ele alınacak. Teşkilatlardan taşra- İstanbul ilişkisi içinde yaşatılan ortak değerler üzerinden hemşehrileriyle temas kurmaları istenecek. Bu temaslarda, 'cumhur ittifakı'nın milli mutabakatı ve Türkiye'nin bekasını esas alan siyaset mantığının yakından ve samimi ortamda anlatılmış olacağı belirtildi.

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