Bağımlı olarak doğdu hayata tutundu... Rüzgar bebek için karar verildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBağımlı olarak doğdu hayata tutundu... Rüzgar bebek için karar verildi
GeriGündem Bağımlı olarak doğdu hayata tutundu... Rüzgar bebek için karar verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
26.02.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Bağımlı olarak doğdu hayata tutundu... Rüzgar bebek için karar verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bağımlı olarak doğdu hayata tutundu... Rüzgar bebek için karar verildi

ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetini almak isteyen anneanne G.T., hukuk mücadelesini kaybetti.

5
  • Rüzgar bebek, annesi ve babasıyla kalacak
  • Rüzgar bebek, annesi ve babasıyla kalacak
  • Rüzgar bebek, annesi ve babasıyla kalacak
  • Rüzgar bebek, annesi ve babasıyla kalacak
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'da annesi hamileyken de uyuşturucu kullanmaya devam ettiği için bağımlı olarak dünyaya gelen Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne G.T., 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. G.T,  dava dilekçesinde kızı B.A. (22) ve damadı R.A'nın (26) uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlatarak, "Torunum bağımlı doğdu. Tedavisi sürüyor, düzenli kontrole götürüyorum. Basın aracılığıyla yaptığımız yardım çağrısını yetkililer duydu. Kızım ve kocasının, tedavi olmaları için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'ne yatışları yapıldı. Ancak hastanede sadece bir gece kaldılar" dedi.

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada anneanne, torununun uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirterek, velayetin davalılardan alınarak, kendisine verilmesini talep etti. G.T., velayetini alarak torununa iyi bir gelecek hazırlamak istediğini de belirtti. Ancak anneannenin talebini mahkeme reddetti.

Mahkeme gerekçeli kararında, küçüğün anne babasının reşit olduğunu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıklarını belirterek, "Velayet altındaki küçüğe vasi tayin edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir" dedi.

DÖNEMİN BAKANI EL ATMIŞTI

​Rüzgar bebeğin doğumuyla, konu basına yansımış, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla da Antalya Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri  B.A. ve R.A. ile temasa geçmişti. Çift ve bebekleri Rüzgar E.A. hastaneye götürülerek, kontrolden geçirilmiş, çiftin AMATEM'e yatışı yapılmıştı. Ancak çift bir gece kaldıkları AMATEM'den ertesi gün ayrılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tuzla'da kimyasal koku paniği ile ilgili Belediye Başkanı'ndan flaş açıklama: 'Sabotaj şüphesi...'

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 7 terörist sığınakta ele geçirildi! Aralarında Türkiye sorumlusu da var...

İstanbul Adalet Sarayı'nı karıştıran büyük hırsızlık

Ne yaptıysa olmadı, kepçe ile çözüm bulundu