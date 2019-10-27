Bağdadi kimdir? DEAŞ lideri Bağdadi hakkında bazı bilgiler
Tam adı Ebubekir el-Bağdadi olan ve medyada Bağdadi olarak anılan DEAŞ lideri, ABD askerlerinin kendisini yakalamaları an meselesiyken üzerindeki intihar yeleğini patlatarak intihar etti. Patlama esnasında Bağdadinin yanında 3 çocuğu da vardı. Peki, Bağdadi kimdir ve öldüğünde kaç yaşındaydı? İşte, Bağdadi hakkında merak edilen bazı bilgiler
DEAŞ lideri Bağdadi, 1971'de Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra kentinde dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Avvad İbrahim Ali el-Bedri olan Bağdadi, Bağdat'taki bir üniversitede İslami Bilimler alanında doktora yaptı ve aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı.
ABD'nin 2003'te Irak işgali sırasında bir camide din görevlisi olarak çalışan Bağdadi'nin, Irak direnişine destek verdiği ve 2004'te Felluce yakınlarındaki bir eve yapılan baskında tutuklanarak 2009'a kadar Bağdat'ın güneyinde yer alan ve askeri cezaevi olarak kullanılan Amerikan Bucca gözetim kampında tutulduğu iddia ediliyor.
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