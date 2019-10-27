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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Bağdadi kimdir? DEAŞ lideri Bağdadi hakkında bazı bilgiler

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Bağdadi kimdir? DEAŞ lideri Bağdadi hakkında bazı bilgiler

Tam adı Ebubekir el-Bağdadi olan ve medyada Bağdadi olarak anılan DEAŞ lideri, ABD askerlerinin kendisini yakalamaları an meselesiyken üzerindeki intihar yeleğini patlatarak intihar etti. Patlama esnasında Bağdadinin yanında 3 çocuğu da vardı. Peki, Bağdadi kimdir ve öldüğünde kaç yaşındaydı? İşte, Bağdadi hakkında merak edilen bazı bilgiler

DEAŞ lideri Bağdadi, 1971'de Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra kentinde dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Avvad İbrahim Ali el-Bedri olan Bağdadi, Bağdat'taki bir üniversitede İslami Bilimler alanında doktora yaptı ve aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı.

ABD'nin 2003'te Irak işgali sırasında bir camide din görevlisi olarak çalışan Bağdadi'nin, Irak direnişine destek verdiği ve 2004'te Felluce yakınlarındaki bir eve yapılan baskında tutuklanarak 2009'a kadar Bağdat'ın güneyinde yer alan ve askeri cezaevi olarak kullanılan Amerikan Bucca gözetim kampında tutulduğu iddia ediliyor. 

Donald Trump açıkladı! DEAŞ lider Bağdadi öldürüldüABD Başkanı Donald Trump, 'Çok büyük bir şey oldu' tweeti atarak heyecan yaratmıştı. Trump, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'nin öldüğünü açıklayarak beklenen haberi verdi.
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