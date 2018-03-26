BaÄŸcÄ±lar'da silahla baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ bir ceset bulundu

VatandaÅŸlar durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Polis ekipleri olay yerine gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek incelemelerde bulunurken, hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin baÅŸÄ±ndan silah vurulduÄŸu tespit edildi. Ãœzerinde yapÄ±lan aramalarda ise herhangi bir kimlik yada belge bulunamadÄ±. Â Olay yeri inceme ekipleri ceset Ã§evresinde ve aÄŸaÃ§lÄ±k alanda delil aradÄ±. Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â