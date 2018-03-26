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    BaÄŸcÄ±lar'da silahla baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ bir ceset bulundu

    Ä°STANBUL,(DHA)Â
    26.03.2018 - 11:22 | Son GÃ¼ncelleme:

    BaÄŸcÄ±lar'daÂ aÄŸaÃ§lÄ±k alanda baÅŸÄ±ndan silahla vurulmuÅŸ bir erkeÄŸe aitÂ ceset bulundu. Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan aÄŸaÃ§lÄ±k alandan geÃ§en vatandaÅŸlar aÄŸaÃ§larÄ±n altÄ±nda hareketsiz yatan birini gÃ¶rdÃ¼.

    VatandaÅŸlar durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Polis ekipleri olay yerine gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek incelemelerde bulunurken, hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin baÅŸÄ±ndan silah vurulduÄŸu tespit edildi. Ãœzerinde yapÄ±lan aramalarda ise herhangi bir kimlik yada belge bulunamadÄ±. Â Olay yeri inceme ekipleri ceset Ã§evresinde ve aÄŸaÃ§lÄ±k alanda delil aradÄ±. Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â 

    Etiketler: baÄŸcÄ±lar , silahlÄ± saldÄ±rÄ± , gÃ¼ndem
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