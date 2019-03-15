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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA)
15.03.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı: Projelerin yüzde 80'i gençlere dönük olacak

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Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı: Projelerin yüzde 80'i gençlere dönük olacak

Cumhur İttifakının Bağcılar Belediye Başkan adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Proje Tanıtım" toplantısında yeni dönemde yapılacak plan ve projelerini anlattı. Çağırıcı, Bağcılar'a yapılacak meydan için "İstanbul'un en büyük şehir meydanı diyebiliriz" dedi.

Bağcılar Halk Sarayı'nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Çağırıcı, projelerin yüzde 80'inin gençlere dönük olacağını söyledi. Başkan Çağırıcı, "Çağımızda gençlerimizin özellikle sokaktaki zararlı hareketlere karşı ve elektronik ve bilgisayar bağımlılığından kurtulmaları sadece polisiye tedbirlerle olmuyor. Onları meşgul edecek, heyecanlandıracak ve vatanına ve milletine faydalı bir nesil olarak yetiştirecek projeleri önemsediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK ŞEHİR MEYDANI

Çağırıcı, Bağcılar Meydanı ile ilgili olarak da "Projemizin ilk etabı bitmek üzere inşallah önümüzdeki dönem kentsel dönüşüm çerçevesindeki ilavelerimiz ile beraber 55 bin metrekareye Bağcılar Meydanımızı çıkaracağız." dedi.

Çağırıcı şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Bağcılar meydanımızın bir özelliği de etrafındaki 2 ada ile beraber kentsel dönüşümü yenilenmiş, aynı yükseklikte ve aynı cephede binalar oluşacak. Meydanımızın bir başka özelliği de altında 1200'e yakın araçlı otoparkıyla, üzerinde millet kıraathanesi ve kadın aile kültür sanat merkezimiz şu anda var. Bir de 5 katlı kütüphane ve altında tiyatro salonuyla yine meydan üzerinde aktivitelerin yapılacağı sosyal ve yeşil alanların da bulunduğu bir meydan olarak Bağcılarımıza ustalık döneminde kazandırmış olacağız. İstanbul'un en büyük şehir meydanı diyebiliriz. Bir de kentsel dönüşümüyle beraber 2 ada etrafıyla tamamen yapılaşması bitmiş bir meydanın kentsel dönüşüme uğramasıyla beraber Türkiye'de ilk defa böyle komple bir dönüşüme uğrayan ve altında metrosu ve kapalı otoparkı bulunan tek meydan diyebiliriz." 

Başkan Çağırıcı ayrıca, Bağcılar Belediyesinin üçüncü dönem belediye başkanlığı için hazırlanan plan ve projelerde Yeni Gençlik Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Yaşlı Bakım Merkezi, Millet Bahçesi, Amfi Tiyatro, Kültür merkezleri, Çocuk Kulübü Merkezi, Spor Kompleksleri ile Tenis Kortu, Futbol, Basketbol, Voleybol Sahaları, Buz Pistlerinin yanı sıra çok sayıda projelerin olduğu belirtti.

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