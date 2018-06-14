Babalar Günü ne zaman kaç gün kaldı? Babalar Günü sektörü hareketlendirdi

Babalar Günü için geri sayım başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olan bu günde, birbirinden güzel hediyeler ve sözler ebeveynlere iletilecek. Babalar Günü her ailenin direği olan ebeveynlerin güzel dakikalar yaşamasına olanak sağlayacak. Peki, Babalar Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya genelinde kutlanan Babalar Günü, Türkiye'de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 17 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

BABALAR GÜNÜ SEKTÖRDE HAREKETLİLİK YARATTI

Babalar Günü ve Ramazan Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi hazır giyimden aksesuara, kozmetikten teknolojiye geniş bir yelpazede ürün sunan birçok sektörde hareketlilik yaşanmasına neden oldu.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, perakende sektörü, Babalar Günü'ne sayılı günler kala mağazalar ve e-ticaret siteleri, sevdiklerini hediye ile mutlu etmek isteyenlere birçok seçenek sunuyor.



Günler öncesinden başlayan indirim kampanyaları, hediye için alışverişe çıkanları sevindirirken, "özel günler bereketi" de perakendecilerin yüzünü güldürüyor.

Migros, bayramın üçüncü gününe denk gelen Babalar Günü için 60 lira ve üzeri alışverişlerde kişisel bakım ve bazı tekstil ürünlerinde değişen oranlarda indirim uygularken, Teknosa tıraş makineleri ve erkek bakım ürünlerinde yüzde 25'e varan indirim yapıyor.



Babalar Günü'ne kadar 400 lira alışverişe 100 lira hediye çeki veren Boyner, kozmetik kategorisinde 250 liralık alışverişlerde anında 50 lira indirim sunuyor.

Vestel, teknolojisever babalar için cep telefonundan ses sistemine, kulaklıktan akıllı bilekliğe ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.



Babalarını gömlek, tişört, pantolon gibi giyecekle mutlu etmek isteyenler için ilk ürüne net yüzde 50, ikinci ürüne yüzde 30'a varan indirim kampanyalarıyla cazip seçenekler sunulurken, "klasik hediye" saatlerde ise ünlü markalarda yüzde 60'a varan indirim yapılıyor.



Bayram ya da Babalar Günü öncesi hediye için alışverişe çıkamamış olanların yardımına, "özel günlerin kurtarıcısı" e-ticaret siteleri koşuyor, bu sektörde Babalar Günü kampanyaları 17 Haziran'da son bulacak.



Öte yandan PTT'nin, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü kampanyası yarın sona erecek. PTT, yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uyguluyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

ESNAFTA BABALAR GÜNÜ BEKLENTİSİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Babalar Günü için kartla yapılacak harcamaların 2,5 milyar lirayı aşacağını belirterek, "Babalarımıza alacağımız hediyeler hem onları mutlu eder hem de ekonomiyi canlandırır." ifadelerini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, Babalar Günü alışverişiyle perakende sektöründe büyük bir canlılık yaşanmasının beklendiğini belirtti.



Babalar Günü'nün Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle hediye almanın unutulmamasını isteyen Palandöken, "Bizleri büyütüp yetiştiren ve ailemizin reisi olan babalarımızı Babalar Günü’nde sevindirmeliyiz. Babalara hediyeyi unutmayalım. Babalarımıza alacağımız hediyeler hem onları mutlu eder hem de ekonomiyi canlandırır. Babalar Günü bu yıl bayramla birleştiği için harcamalar diğer özel günleri geçecek. Sadece kartla yapılacak harcamalarının 2,5 milyar lirayı aşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, özel günler arasında babalara yapılan harcamaların en son sırada olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Özel günlerdeki kartlı harcamalarda anneler birinci sırada yer alıyor. Sevgililer Günü için yapılan harcamaların ortalama birim fiyatı 137 lira iken, anneler için bu rakam 127 lira, babalar için ise 122 lira civarında. Nasıl ki ebeveynler çocukları arasında ayrım yapamazsa biz de anne ve babalarımız arasında ayrım yapmamalı ve özel günlerde babalarımızı unutmamalıyız. Onlara alacağımız küçük bir hediye bile yüzlerini güldürmeye yeter."

BABALAR GÜNÜ’NDE ALIŞVERİŞ YAPANLARIN TERCİHİ ELEKTRONİK

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, Babalar Günü döneminde alışveriş yapanların dörtte biri elektronik kategorisini tercih ediyor. Ardından yüzde 15 oranda bilgisayar kategorisi tercih edilirken, yüzde 12 ile oto aksesuara ve yüzde 11 oranda giyim kategorisine ilgi gösteriliyor.

Babalarını sevindirmek isteyenler bu kategorilerden en çok tıraş makinesi, polo yaka t-shirt, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ses sistemi, oyun konsolu, spor giyim ve malzemelerine rağbet ediyor. Babalar Günü alışverişlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başı çekerken, nüfusa oranla alışveriş yoğunluğuna bakıldığında Muğla, Kırklareli ve Çanakkale başı çeken iller olarak görülüyor.



BAYRAM HEDİYESİ ALANLAR GEÇEN SENEYE GÖRE 2 KAT ARTTI

Bayramda kalabalık sofralarda bir araya gelen aile bireylerini ya da komşu, tanıdık ziyaretlerinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için Hepsiburada’da birbirinden zengin hediye seçenekleri bulunuyor. Bayram dönemi verilerine göre, en çok tercih edilen ürünler; hediyelik çikolata, şeker, kolonya, kitap, spor malzemeleri ve giyim olarak sıralandı.

Bayram için en çok 35-45 yaş grubu alışveriş yaparken, erkeklerin bayram alışverişine kadınlara göre daha çok ilgi gösterdiği belirtildi. Bayram hediyesi alanlar geçen seneye göre 2 kat artış gösterdi.Ayrıca bayramda miniklerin yüzünü güldürmek isteyenler en çok oyuncak, giyim, bilgisayar oyunu, bisiklet ve scooter hediye almayı tercih etti.