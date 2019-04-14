Babalar günü hangi tarihte? | Babalar Günü'nün önemi
Nisan ayının ortalarına gelmemizle beraber, hayatlarını evlatlarına adayan babalar için özel ve değerli olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü gibi önemli olan babaların onuruna kutlanan bu günün hangi tarihe denk geleceği de vatandaşlar tarafından internette sorgulanmaya başladı. Peki, bu sene Babalar Günü hangi tarihte? İşte, 2019 Babalar Günü tarihi ve Babalar Günü'nün önemi ile ilgili merak edilenler...
Her ülkede aynı tarihte kutlanılan babalar günü, babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Dünyada ilk defa 1910 yılında Washington'da kutlanılan Babalar Günü'nün bu sene hangi güne denk geldiği son zamanlarda internette sıkça araştırılıyor. Peki, Babalar Günü bu sene hangi tarihte kutlanacak? İşte, Babalar Günü ile ilgili bazı bilgiler.
2019 BABALAR GÜNÜ TARİHİ
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bununla beraber dolayısıyla Babalar Günü bu sene 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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