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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.01.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Aziz Kocaoğlu: 'Ayrışma değil birleşme zamanı'

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Aziz Kocaoğlu: 'Ayrışma değil birleşme zamanı'

CHP İzmir adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Kocaoğlu, “Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı-gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'nin İzmir'de yarışacak büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına destek mesajı yayınladı. CHP’nin İzmir'deki başarısının, Türkiye genelindeki oy oranlarına da önemli katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Ülkemizin geleceğine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğü son dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partinin neferleri olarak, omuzlarımızdaki sorumluluk daha da artmaktadır. Aday belirleme süreci öncesinde parti içinde yaşanan demokratik mücadelenin bugünden itibaren mutlaka sonlandırılması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partililik bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür” diye konuştu.

"Bize yakışan budur"

Başkan Kocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti ve temel değerlerinin bayraktarı, aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Öyle de kalmalıdır. İzmir’de sergileyeceğimiz birlik ve beraberlik tablosu, parti içindeki kaynaşmanın pekiştirilmesine ciddi katkı sağlayacağı gibi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını da İzmir'den müjdeleyecektir. 15 yıllık görev süremiz boyunca İzmir’e ve İzmirli hemşehrilerimize yönelik çok önemli işler başardık. Kentimizin geleceğinde de var olacak önemli projelere imza attık. Elde ettiğimiz başarıyla, bütün Türkiye’nin gözünün İzmir’e çevrildiğinin farkındayız. İzmirli hemşehrilerimiz de bizimle birlikte İzmir’i İzmir yapan değerlere sonuna kadar sahip çıktı. Ortaya koyduğumuz bu başarı tablosu, daha iyisini yapabilmek konusunda hepimizi kamçılayacaktır. Dileğimiz, 31 Mart seçimlerinin, İzmirliler’in dik duruşunu gösteren yeni bir başlangıç olmasıdır. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç Soyer olmak üzere, tüm belediye başkan adaylarımızla birlikte durup dinlenmeden, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeli ve partimizin bayrağını yukarı, daha yukarı taşımalıyız. Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı-gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de zaten bunu gerektirir. Biz şahsi ikbali için değil, ülkesi, milleti ve partisi için yanıp tutuşan insanlarız. Türkiye’ye, Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerine ve ilkelerine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve İzmir'e hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

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